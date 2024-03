La impactante revelación de la prima de Luis Miguel: "Su madre está viva y tiene..."

Luis Miguel se encuentra en Argentina protagonizando una serie de conciertos en el marco del Luis Miguel Tour 2024. En medio del revuelo volvió a la agenda de los medios el tema del paradero de la madre del cantante, que al día de hoy sigue siendo un verdadero misterio.

En este contexto, Lorena Della Torre, la prima del cantante, estuvo invitada en Mañanísima (El Trece) y reveló cómo se encuentra la mujer, que reside en un centro especializado en el país: "Está en un nosocomio de la ciudad de Buenos Aires. Está viva y tiene miedo de salir de ese lugar", comenzó expresando.

Luego, la mujer recordó que Marcela Basteri estuvo años viviendo en la calle hasta que la rescataron. "Cuando la encuentran, la Policía la lleva al nosocomio. Lo que me llama la atención es que la llevan a ella, de tantas personas que viven en la calle", agregó.

A su vez, Della Torre indicó que visita regularmente a la mamá del cantante, aunque no sabe si el artista la hace. "No sabemos si Luis Miguel la visitó", añadió.

Finalmente, la mujer remarcó que no tiene dudas de la identidad de Basteri. "Yo no necesito ningún ADN porque las vivencias que ella cuenta no las puede contar otra persona que no sea la sobrina de mi abuelo", concluyó.