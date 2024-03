Gianinna Maradona contó el peor chisme de Rocío Oliva en el velorio de Diego

Un nuevo capítulo en los escándalos que rodean a Diego Maradona se produjo en las últimas horas cuando una de sus hijas, Gianinna Maradona, salió con los tapones de punta contra la última pareja del Diez, Rocío Oliva.



Nunca tuvieron la mejor relación. Por eso no sorprende que aún queden cuentas pendientes en la feroz interna entre la jugadora de fútbol y las hijas de Diego Maradona, quien no pareciera tener paz entre tantos dardos que van de un lado al otro.

El palo de Gianinna Maradona contra Rocío Oliva.



En las últimas horas, Rocío Oliva estuvo de visita en el programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América. Allí, habló de tras la audiencia clave en la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, que tiene varios imputados, cada vez más complicados.



Luego de escuchar a Rocío Oliva en televisión, Gianinna Maradona salió con todo en su cuenta de Instagram, donde lanzó terribles palos contra la ex pareja de su padre. “Dime con quién andas y te diré quién eres”, expresó.



“La tranquilidad de no haberte dejado entrar me sigue acompañando y me deja en paz”, agregó Gianinna Maradona. La referencia es por el velorio de Diego Maradona en Casa Rosada, a donde no pudo ingresar Rocío Oliva por decisión de Gianinna, Dalma y Claudia Villafañe.

Gianinna Maradona también cargó contra Luis Ventura.



No obstante, no la última pareja de Diego Maradona no fue la única destinataria de las indirectas de Gianinna Maradona, sino que también recibió críticas Luis Ventura, luego de que opinara sobre el tema en el ciclo de América.



“Escuchá los audios que están en todos lados y también en la Justicia. Informate para así poder informar”, escribió Gianinna Maradona en otra historia de Instagram. “Lo único que me da alivio es que tienen miedo y por eso siguen operando con lo único que tienen: plata. Cago… de mie… van a caer todos”, cerró.