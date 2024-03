La reacción de Jorge Rial al enterarse del embarazo de su hija Morena

Luis Ventura sorprendió a todos al confirmar este jueves el embarazo de Morena Rial. "Está embarazada Morena Rial. Y me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, es algo consistente. A mí me pone contento", informó el periodista.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia mediática quien se mostró furiosa con Ventura. "Un infeliz vino a confirmar las cosas que no tiene por qué confirmar, gente que no tiene por qué me respetó y él que tendría que haberlo hecho no me respetó", expresó enojada por lo sucedido durante un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece).

"Es un pelotud* acelerado que por un minuto de fama lo hizo o porque no tenía ninguna noticia tiró esa bomba. No tiene por qué, yo no estoy ni si quiera de tres meses", agregó sobre el periodista de chimentos.

Morena junto a su padre.

Luego, More contó detalles de cómo reaccionó su papá, Jorge Rial, cuando se enteró de la noticia. "¿Hablaste con Jorge. Se enteró de que va a ser abuelo?", le consultó el notero. "Sí, sí, sabe", respondió Morena. "¿Y qué te dijo?", quizo saber el periodista. "Nada, que me cuide. ¿Qué me va a decir?", expresó cortante ella.

"¿La relación se está recomponiendo?", sumó el movilero. "Puede ser. Está todo bien, igual", concluyó la mediática, dejando en claro que muchas ganas no tenía de hablar del vínculo con su padre.