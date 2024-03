La contundente explicación sobre por qué Telefe está en venta en medio de su gran éxito de rating

Como es sabido, Telefe es el canal de aire con mayor rating de la televisión abierta argentina, con números que superan ampliamente a los de sus rivales. Sin embargo, la señal que pertenece a Paramount está en venta y Marina Calabró explicó en Lanata sin filtro (Radio Mitre), por qué la empresa multinacional quiere desprenderse del canal.

En primer lugar, la especialista en espectáculos aseguró que "la corporación Paramount abrió formalmente la posibilidad de recibir ofertas". Además, la periodista remarcó respecto a la venta: "La operación contempla el combo Chilevisión-Telefe".

Luego, Calabró destacó que ya hay tres oferentes interesados en comprar Paramount, pero la compañía "hoy tiene deudas por 16.500 millones de dólares", cifra que supera el monto que proponen los potenciales compradores en cuestión. En tanto que de las empresas de la corporación, tanto Telefe como Chilevisión están "medianamente prolijos" según le informó una importante fuente a la columnista, por lo cual el canal líder en rating no representa un gran escollo para la matriz.

A pesar del éxito de productos como Gran Hermano, Telefe se encuentra a la venta. Foto: Captura de video Telefe.

En tanto que sobre las ofertas de compra de Telefe, Marina Calabró detalló: "A mí lo que me dijeron es que por ahora no hay propuestas interesantes por el paquete, sí hay por los medios por separado. Hay quienes quieren comprar Chilevisión y quienes quieren comprar Telefe, pero por ahora la compañía no está convencida de desdoblar el negocio, prefiere la venta en combo".

Chilevisión está en venta en combo con Telefe. Foto: Redes sociales Chilevisión.

Además, la periodista señaló que la venta de Telefe también se define sobre la venta global de Paramount, conglomerado que en ese escenario se desprendería de algunas unidades de negocios, como el canal que lidera el rating en a televisión argentina.

Por último, Calabró contó tras la apertura de retiros voluntarios en Telefe, comenzaron a producirse algunos despidos, y según lo que le indicaron a la columnista de Lanata sin fitro, ya hubo entre 75 y 80 trabajadores que quedaron fuera de la planta de la empresa, y que el número total de podría llegar a 150.