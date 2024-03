Felipe Pettinato irá a juicio oral por presunto abuso sexual: ya tiene fecha

Los panelistas de LAM estuvieron repasando el caso de Felipe Pettinato, quien fue acusado en 2019 de un presunto abuso sexual a la hermanastra de Sofía Colosante, la madre de su hija Juana Michela. Fernanda Iglesias brindó algunos detalles, ya que estuvo en conversaciones con el abogado de la víctima, y ya se dio a conocer la fecha del juicio oral al que será sometido.

Fernanda Iglesias señaló que Felipe Pettinato vivía en la casa del papá de Sofía, su mujer. El padre vivía con su esposa y tenía dos hijos, una nena y un varón. Una noche Felipe Pettinato, cuando la nena estaba recostada con el celular, se levantó para agarrar una bebida y cuando regresa le mete las manos en los genitales a la nena”.

Felipe Pettinato fue acusado de presunto abuso sexual.

En aquel momento, cuenta Fernanda Iglesias, que “la chica no dijo nada, pero empezó a tener mal rendimiento escolar ,engordó mucho, y estos detalles no pasaron desapercibidos por su madre, quien se dio cuenta de que algo pasaba”.

“Muchos meses después la nena lo contó a su mamá. La familia se juntó una noche con Felipe y él dijo que no sabía, que no tenía ni idea, y como él no pidió disculpas ni lo reconoció fueron a denunciar. Se hicieron pericias psicológicas y dijeron que es imputable y segundo que la chica tuvo algún tipo de abuso que deben comprobar si fue él. Le ofrecieron juicio abreviado, que es cuando él se asume culpable y se termina todo ahí, pero dijo que no”.

Felipe Pettinato se encontrará de nuevo con la Justicia.

Al parecer el abogado de la víctima le señaló a Fernanda Iglesias que el juicio será a partir del 23 de abril. Será un debate oral en el que Felipe Pettinato tendrá que defenderse y lo que llama la atención es que uno de los testigos de Felipe, fue el neurólogo, que murió en el incendio, y ese es otro juicio que va a tener.