Sofía Zámolo confesó por qué no le gusta recibir regalos de cumpleaños

Con motivo de su cumpleaños número 41, Sofía Zámolo hizo un posteo muy emotivo en su cuenta de Instagram, en el que agradeció las muestras de cariño y amor por parte de sus amigos y familiares.



“Happy birthday para mí. Gracias a cada una de las personas que forman parte de mi vida”, comentó la modelo, junto a una serie de fotos que retratan que pasó un día cargado de amor y de la compañía de sus seres queridos.

Sofía Zámolo cumplió 41 años. Foto: @sofiazamolo.



En ese sentido, Sofía Zámolo reveló algo que muy pocos sabían, solamente sus afectos más cercanos: explicó por qué no le gusta recibir regalos ni siquiera en el día de su cumpleaños, algo que prácticamente todo el mundo espera con ansias.



“¿Les cuento algo que no saben de mí? No me gusta recibir regalos. Hace muchos años que la gente que más me conoce sabe que no me gustan”, contó Sofía Zámolo en el mismo posteo en el feed de su cuenta de Instagram.



“Cuando dejamos este plano, de acá no nos llevamos nada, por eso si me quieren regalar algo que sea AMOR, ALEGRÍAS, RISAS, BUENOS MOMENTOS Y ABRAZOS cuando más lo necesite”, agregó la modelo en su explicación.

Sofía Zámolo celebró su cumpleaños número 41. Foto: @sofiazamolo.



Por último, Sofía Zámolo reiteró una vez más el enorme agradecimiento a sus familiares y amigos, por las muestras de cariño permanente, así como también valoró que haya buena salud y seguir compartiendo momentos con sus seres queridos.



“Agradezco el amor inmenso, la salud, la familia, los amigos que siempre me llenan de amor. Un año más de vida. Y sin dudas cada vez me gusta celebrar más y más la vida. Gracias una vez más a todos los que me llenaron de mensajes. Me rebalsa el corazón”, cerró.





