Así fue el cumpleaños número 56 de Adrián Suar

El productor Adrián Suar, quien está a punto de regresar a los escenarios con la obra “Felicidades”, festejó su cumpleaños número 56 con amigos y colegas del mundo del espectáculo en una fiesta donde compartieron hasta altas horas de la noche.

En la celebración del cumpleaños de Adrián Suar estuvieron presentes varias figuras de la industria del entretenimiento argentino como Diego Peretti, Marcelo de Bellis, Guillermo Francella, Benjamín Vicuña, Martín Bossi, Roberto Moldavsky, Nico Vázquez, Sebastián Wainraich, Peto Menahem, Pablo Codevila, entre otros.

En el cumpleaños de Adrián Suar estuvieron presentes varias figuras de los medios de comunicación y del mundo del espectáculo. Foto: Instagram/ Adrián Suar

“El Chueco” utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,3 millones de seguidores para agradecer el momento que pasó junto a sus seres queridos. "Pasé una hermosa noche de cumpleaños, siempre rodeado de amigos que quiero mucho. ¡Gracias a todos por los saludos!", escribió para acompañar una imagen donde posó con sus invitados.

En el cumpleaños número 56 de Adrián Suar estuvieron presentes también el hermano del productor, Paul Kirzner y el hijo del Chueco, Toto Kirzner, quien compartió en una de sus historias de Instagram una foto de su padre soplando la velita que estaba posada en una torta decorada con los colores del club Boca Juniors.

La torta de cumpleaños de Adrián Suar estuvo decorada con los colores de Boca Juniors. Foto: Instagram/ Tomás Kirzner

Por su parte, algunos invitados aprovecharon para compartir con sus seguidores la intimidad del cumpleaños de Adrián Suar publicando imágenes en sus redes sociales donde aparecían festejando junto al “Chueco”.

Adrián Suar y el cierre de Pol-Ka

Sin lugar a dudas, el cierre de Pol-Ka ha sido un duro golpe para Adrián Suar y así lo dejó en claro en una entrevista realizada hace algunos meses asegurando que volverá a funcionar la productora. "Yo sabía que tarde o temprano se iba a terminar. En los últimos dos años yo no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones. Lo intenté y no pude. Eso también colaboró con el cierre, porque también es cierto. Pol-Ka no cerró, es un hasta pronto. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años", reveló el también actor.

Algunos invitados compartieron en sus redes la intimidad del cumpleaños de Adrián Suar. Foto: Instagram/ Marcelo de Bellis

"Soy el jugador de fútbol que cuando le tiran una pelota juega. Cuando he ganado, he ganado. Y cuando he perdido, he perdido. Con Pol-Ka cuando pueda espero volver. No sé cuándo. Pero será un hasta pronto, espero que lo sea y sea pronto", dijo “El Chueco”.

Para finalizar, el empresario expresó su deseo de volver a producir ficción en algún momento mientras probará suerte en un país europeo. "En 2024 no habrá ficción, el 2025 no lo sé. Pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar. Voy a producir en España, cuando no esté más en esta vida voy a dejar de producir", concluyó Adrián Suar.