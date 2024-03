Oriana Sabatini se sinceró sobre los motivos que la llevaron a padecer trastornos alimenticios

Invitada al programa Noche al Dente (América), Oriana Sabatini se explayó sobre varios temas de su vida personal, incluyendo la batalla contra sus trastornos alimenticios, y la forma en la que lleva esta lucha adelante.

De cara a su casamiento con Paulo Dybala, que tendrá lugar en nuestro país, Oriana Sabatini contó sobre la relación que tienen con el futbolista: “Nos acompañamos desde un lugar muy lindo porque cada uno tiene su lugar en la relación. Es re fácil con estos trabajos que uno tiene, excéntricos, y demandantes que uno quede medio perdido”.

En tanto que al referirse a sus trastornos alimenticios, Oriana Sabatini comenzó: “Yo quería llamar la atención, me pasaba que estaba influenciada por todo lo que veía y para mí era como un llamado de atención. No estaba en un buen lugar mentalmente, y mi manera de pedir ayuda era ese. Me habían matado mucho sobre mi cuerpo la primera vez que salieron fotos con Paulo y vi programas donde me destruyeron mal”.

Siguiendo con su reflexión sobre lo que la llevó en parte a sus trastornos alimenticios, Sabatini remarcó: “Me daba bronca porque comparaban fotos de Instagram con la de los fotógrafos, y yo pensaba ‘para estar así estaba cag… de hambre y para estar así en Instagram estuve una semana de atracones’".

Oriana Sabatini se sinceró sobre sus trastornos alimenticios. Foto: Captura de video América.

Más allá de la insistencia de los medios con el tema, Oriana Sabatini se sinceró sobre una de sus herramientas para luchar contra sus trastornos alimenticios: “Lo que me ayudó a mejorar mi cabeza es que a nadie le importa tanto si sos gorda o flaca”.

Por último resaltó: “Me hacía mal ver los comentarios de la gente mala sobre mi peso y mi cuerpo mientras yo me estaba volviendo loca por pasar un trastorno”.