Tras las denuncias en su contra, Fabián Gianola reapareció con una fuerte declaración

En estos últimos años, Fabián Gianola permaneció alejado de la escena pública tras las denuncias por presunto abuso sexual que recibió de algunas mujeres que mayormente compartieron espacio laboral con el conductor.

Este miércoles, Gianola reapareció frente a cámaras en el programa Mañanísima (El Trece), y allí reclamó a manera de descargo: “Yo fui abusado, violado y humillado mediáticamente. Se me declaró culpable desde el minuto cero. Tenemos pruebas de tres personas que cobraron por denunciarme. A mí me extorsionaron. Me pidieron plata, no lo hice porque no tenía y, causalmente, a los meses comenzaron a denunciarme”.

Fabián Gianola estuvo en el programa Mañanísima, donde hizo un extendido descargo. Foto: Captura de video El Trece.

A su vez, Fabián Gianola arremetió contra sus denunciantes al asegurar que las mujeres tienen “antecedentes penales con causas gravísimas como violencia familiar y abuso de menores”. Luego, el actor remarcó: “Yo tengo tanta, tanta información… Esto es así porque incluso las familias de estas mujeres me han ayudado. Yo no tengo ni una prueba ni un testigo en mi contra. Cuando la jueza cita falta de mérito, por ejemplo, el colectivo de actrices saltó con todo contra mí. No tiene ningún sentido. Esta gente cobró por denunciarme”.

Sobre el proceso contra Fabián Gianola por las denuncias en su contra, hay que recordar que el Tribunal Oral N° 3 decidió suspender el juicio oral contra el artista que inició la locutora Viviana Aguirre. Pero se determinó que el acusado compla labores comunitarias, le abone una suma de dinero a la denunciante y haga cursos sobre violencia de género.

Aguirre había acusado a Gianola de abuso por unos episodios que datan de tiempos en que trabajaban juntos en una radio. Esa fue una de las denuncias que cobraron más notoriedad, pero el curso judicial tuvo el mendionado cambio en los últimos meses.

Según trascendió, más allá de las actividades indicadas, Fabián Gianola deberá abonarle una suma de 100.000 peros a Viviana Aguirre.