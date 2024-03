Quiénes serán los nuevos conductores de las tardes de TN

Desde el próximo lunes 4 de marzo, las tardes de TN se renuevan y habrá importantes cambios: Valeria Sampedro y Federico Wiemeyer se sumarán al equipo de Nuestra Tarde, en lo que será un importante desafío para la dupla.



Una de las protagonistas de los cambios que se vienen en el canal de noticias más visto dialogó con TN Show y contó cómo se prepara. “¡Estoy con la adrenalina a tope! Es como subirte a un tren en movimiento”, comentó Valeria Sampedro.



“Nuestra Tarde tiene un equipo recontra consolidado, delante y detrás de cámara, así que es un placer para mí ser parte y a la vez un desafío que me encanta”, agregó quien a partir del próximo lunes será la conductora del ciclo.

Valeria Sampedro y Federico Wiemeyer serán los conductores de las tardes de TN. Foto: @valesampedro.



Luego de casi cuatro años al frente del programa, Dominique Metzger se va y ahí es donde se le abre una oportunidad imperdible a Valeria Sampedro. “Dominique (Metzger) fue la primera en tirarme buena onda. Es una tipa muy generosa. Me transmitió confianza”, contó.



Nuestra Tarde estará conformado, desde el lunes, por Valeria Sampedro, Federico Wiemeyer, Nacho Otero, Silvia Martínez, Sofía Terrile, Cecilia Martí, Diego Ruscitti y Fernando Confesore. “Con Dex no habíamos trabajado juntos, aunque nos conocemos hace añares. Creo que podemos complementarnos muy bien”, sostuvo la nueva conductora.



Sobre el nuevo desafío que afrontará en su carrera como periodista, Valeria Sampedro se mostró muy entusiasmada. “Mi desafío es aportar desde mi propio estilo. Tengo 47 años. Acabo de ser madre por segunda vez, soy feminista y también ama de casa”, explicó.

Valeria Sampedro y Federico Wiemeyer, los nuevos conductores de Nuestra Tarde, en TN. Foto: @valesampedro.



“Hago malabares con la plata como la mayoría, agradezco trabajar de lo que me gusta y voy a poner todo para aprovechar esta oportunidad que me llega cuando cumplo 20 años como periodista de este canal”, agregó Valeria Sampedro.



“El contexto político y social nos pone la vara bien alta. Vamos a hacer lo que sabemos, periodismo. Contar historias, preguntar y analizar una realidad que se presenta bien compleja, como la Argentina no tiene ya acostumbrados”, cerró la nueva conductora de Nuestra Tarde.