Así viven los tres argentinos que participan del reality más extremo, "Supervivencia al desnudo"

En el reality más extremo Supervivencia al desnudo, tres argentinos se enfrentan a un desafío sin precedentes en una región selvática de Colombia, rodeados de más de 800 especies de fauna y flora salvaje. Estefanía, Rocko y Cristian son los valientes que se aventuraron en este programa en el que deben sobrevivir sin comida, agua ni ropa durante 21 días.

Rodrigo, más conocido como Rocko, un apasionado de la aventura y seguidor del programa desde hace tiempo, no dudó en inscribirse para vivir esta experiencia única. A sus 36 años y dedicado a la seguridad, se enfrenta a temperaturas extremas que han dejado notables cambios físicos en su cuerpo. Sin embargo, su determinación y amor por los desafíos lo mantienen firme en su objetivo de superar esta prueba.

Por su parte, Estefanía también es una amante de la naturaleza y la soledad. Con 32 años y experiencia como exjugadora de hockey, esta mujer de carácter fuerte y decidido se ha preparado mentalmente para enfrentar las adversidades que le presenta la supervivencia en la selva colombiana. Su pasión por las experiencias extremas la llevó a participar en este reality, donde demuestra su valentía y determinación.

Cristian, el tercer argentino en el reality, tiene 39 años y es un hombre con una gran pasión por la aventura y los desafíos extremos. Con una mentalidad enfocada en superar obstáculos y cruzar fronteras físicas y mentales, se sumerge en esta experiencia con la convicción de salir victorioso. Su dedicación a la supervivencia lo impulsa a trabajar en equipo con sus compañeros para garantizar su subsistencia durante los 21 días de desafío. “Lo de la aventura era lo que me llamaba, pero realmente me anoté diciendo ‘mirá si voy a quedar... Yo estaba escalando el Valle Encantado en el momento en el que me confirman que había quedado. Cuando vuelvo y recuperé la conexión, tenía 80 llamadas y mensajes que me estaban queriendo ubicar por todos lados”, dijo.

Supervivencia al desnudo es un programa que pone a prueba las habilidades físicas y mentales de sus participantes, quienes deben adaptarse a un entorno hostil y desconocido para lograr sobrevivir. En esta segunda temporada con presencia argentina, Estefanía, Rocko y Cristian representan el espíritu de superación y valentía que caracteriza a los concursantes del reality.

A través de siete episodios llenos de emociones intensas e inesperadas situaciones, los participantes deben demostrar su capacidad para trabajar en equipo, tomar decisiones acertadas y enfrentar los desafíos que les presenta la naturaleza salvaje. La lucha por conseguir alimentos, agua potable y refugio se convierte en una carrera contra el tiempo donde cada minuto cuenta.