La banda española Ketekalles vuelve a Argentina con su nuevo disco

Este domingo, en el Centro Cultural Konex, se presentará la agrupación barcelonesa Ketekalles. La banda integrada por dos españolas, una argentina y una chilena visita Latinoamérica por segunda vez.

En el marco de la presentación de su exitoso álbum ¨Antiheroína¨ se une a Lesbiandrama para dar un potente show en CCKonex. El cuarteto está formado por las españolas Sombra Alor, Ana Toledo, la chilena Cami López y la argentina Nadia Lago Sáez.

Con una apuesta arriesgada, camaleónicas e inquietas y un mensaje que entonan fuerte y claro, Ketekalles presenta “Antiheroína”, su segundo disco grabado en estudio.

Sombra Alor, su cantante, dialogó mano a mano con MDZ y mostró su alegría de volver a Sudamérica para esta presentación en el Konex y luego en Rock en Baradero. "Cada show para nosotras es especial", respondió expectante la española.

"Nunca nos olvidamos de 'Remendar el caos'", explica sobre el anterior disco de la banda, que también será repasado en los shows. La diferencia con "Antiheroína", el nuevo material, es que "hemos cambiado y mejorado el sonido. Nosotras siempre aprendemos por el camino, no es que hemos estudiado mucha música, ni que somos grandes académicas".

Su discurso claro y poderoso, nos lleva a un viaje musical con colaboraciones que enriquecen su sonido y vuelven himno cada canción, resignificando a la Antiheroína.

"Nos definimos como feministas cada una de manera independiente, pero la banda vive en función de esa idelogía. Creemos que puede haber más igualdad y es muy lindo ver que realmente empezamos a tener un espacio", explica Sombra, aunque aclara que "hay un espacio para las mujeres cantantes,, pero igual no hay tanto espacio para las técnicas, no hay tanto espacio para las músicas, para las guitarristas".

"Intentamos visibilizar que también tenemos un espacio y que también tenemos un talento que no depende de lo que tengamos entre las piernas", disparó la cantante.

"Por suerte España es uno de los países más fuertes en cuanto a crecimiento en el feminismo, en la igualdad. Aquí en Argentina también, estando estos días aquí no he encontrado a nadie que nos discrimine, que nos hable mal por nuestra condición, nuestra sexualidad, no ha habido como un enfrentamiento de ningún tipo", contó Sombra.