La angustia de Victoria Vannucci por sus hijos tras la escandalosa separación de Matías Garfunkel

Luego de años traumáticos, Victoria Vannucci se separó de Matías Garfunkel en medio de un escándalo impresionante, que incluyó una detención de ella por una denuncia por violencia de género por parte del empresario.



“Todo comenzó un día en que estábamos en casa y yo le pedí a María que avanzáramos en los trámites de divorcio. Te aclaro que ya llevábamos años separados y la relación entre nosotros era cordial, pero no sé: ese día se sacó. Cuando vi la expresión en sus ojos, me asusté. Jamás lo había visto de esa manera, brotado”, recordó la actriz en una entrevista con Gente.



“Corrí al baño y me escondí. Pensé: ‘Salgo cuando se le pase’. Y me quedé tranquila porque los chicos estaban en otro piso, jugando, así que no escuchaban nada”, agregó Victoria Vannucci sobre aquella fuerte discusión.

Victoria Vannucci.



“Terminó de una forma absurda: él llamó a la Policía, me denunció por maltrato y laburaron un acta. Una vez que se calmó, me juró que iba a eliminar la denuncia. Y yo me quedé tranquila. No fue así. Lo supe la mañana en que apareció la policía en mi casa para llevarme al juzgado porque no me había presentado a declarar”, continuó.



Asimismo, en cuanto a los recuerdos de aquel triste día, Victoria Vannucci reveló el pedido que les hizo a los oficiales que la llevaron detenida. “Estaba preparando el desayuno a mis hijos y me paralicé. Quedé helada. Lo único que llegué a suplicarles es que no me esposaran porque no quería que Indiana y Napoleón me vieran así”, contó.



Por otra parte, en lo que refiere a cómo vivieron aquella situación sus dos hijos, Indiana y Napoleón, la actriz confesó: “Yo hablo todo con ellos. Por eso, cuando me calmé, me senté, les conté la verdad y les pregunté cómo estuvieron durante ese periodo sin mí. Por suerte, no notaron nada, así que puedo decir que no fue una experiencia traumática”.

Victoria Vannucci.



“Ambos saben que su papá está enfermo, que es bipolar, y me pidieron que no lo denuncie. La realidad es que mi vínculo con Matías es para toda la vida y ellos quieren que sea lo más armónico posible. Intentaré que, al menos desde mi lado, lo sea”, agregó Victoria Vannucci.



“¿Sabés cuál es mi tranquilidad? El otro día Napoleón me dijo: ‘Gracias, mamá, por dejarnos seguir viendo a papá’. Y con eso me alcanza porque quiere decir que saben que podría haberme dejado invadir por la ira y el resentimiento hacia él, pero los prioricé a ellos”, concluyó.