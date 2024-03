Cómo fue la despedida de Maite Peñoñori de LAM: "Lo más difícil es..."

Maite Peñoñori está en tiempo de descuento para empezar una nueva en Miami, donde decidió instalarse junto a su marido, el periodista Martín Pietruszka. Ansiosa y movilizada con los últimos preparativos, a la panelista de LAM le tocó empezar su despedida del programa que conduce Ángel de Brito.

Si bien el último adiós de Maite Peñoñori al equipo que el año pasado la recibió nuevamente tras su paso por Intrusos será el viernes 1 de marzo, en la noche del jueves la comunicadora se emocionó con un tape que le había preparado la producción con emotivos saludos de sus familiares más cercanos.

"¡Siempre me hacés lo mismo! Era mañana la despedida…”, le reclamó Maite a Ángel de Brito, sensibilizada tras escuchar a su papá y su mamá, sus hermanos Bautista y Juliana, su marido y su abuelo Oscar.

Fue luego de las palabras de su abuelo cuando la angelita no dio más y se quebró en el piso de LAM. “Lo más difícil es dejar a la familia”, reconoció, y agregó cómo están viviendo estos últimos momentos en la Argentina, signados por los preparativos de la mudanza y la adrenalina.

Maite Peñoñori deja LAM para empezar una nueva vida en Miami. Instagram maite Peñoñori.

“Yo creo que todavía no caímos, yo trato de desdramatizarla con mi familia, les digo todo el tiempo que me van a visitar, que Miami es un re lindo destino, pero también sé que la situación del país es re difícil y no es fácil viajar", admitió la panelista, entre lágrimas.

Y Maite explicó que le resulta especialmente difícil decirle adiós a su abuelo. “Lo amo, yo el otro día le decía que nos saquemos fotos y él me decía que basta de fotos. Le di todos mis libros, nos intercambiamos muchos libros y estuve enviando muchas pertenencias", contó.

Maite Peñoñori y su mamá Gabriela, en sus últimos días juntas en Buenos Aires. Instagram.

“Ahora estamos en proceso melancólico, con mi mamá, mi papá… Yo le decía el otro día a mi papá que toda la vida me dijo que me fuera, que haga un intercambio… y ahora…”, comentó, antes de revelar que a quien más le está costando la despedida es a su mamá.

El anuncio de Maite Peñoñori en enero

"Nos vamos a vivir a Miami", anunció Maite Peñoñori en sus redes en enero. Acompañando el texto, la periodista publicó una foto donde aparece junto a su esposo, Martín. La periodista, se mostró agradecida con todos los que le tocó trabajar en estos años. "Gracias a todos los colegas que lo sabían hace mucho y me guardaron el secreto", añadió.

"Sigo con Radio Rivadavia y con La Nación. Y se vienen muchas cosas que me tienen muy entusiasmada. Hoy charlamos todo en LAM", escribió en esa oportunidad, cuando su partida ya era un secreto a voces en los medios. Maite Peñoñori integró el equipo de Intrusos antes de regresar a LAM en 2023.

"Acá estoy en el auto... Les juro que estaba muy ansiosa por contarlo. Soy malísima para guardar secretos y esto viene desde hace un montón. Es un proceso re largo. Hoy vamos a hablarlo en LAM. Obviamente Ángel de Brito sabe todo. De hecho, me firmó una carta que necesitaba", añadió la periodista.