Por qué internaron a Ernesto Tenembaum y qué pasa con su salud

En los últimos días se generó una fuerte preocupación en torno a la ausencia de Ernesto Tenembaum por problemas de salud. Ahora, el periodista decidió reaparecer para contar cuál es su situación.



Sucede que el conductor de Radio con Vos estuvo internado en la clínica Favaloro y, desde allí, salió al aire para hablar con sus compañeros de programa y contar cómo está su salud en estos días. “Desde que nacemos todos nos estamos muriendo. Hablando en serio. Lo que tuve es una infección que se complicó”, bromeó.

Ernesto Tenembaum.



Luego, esta vez hablando seriamente, explicó: “Preferí no salir al aire antes porque hablaba y tosía todo el tiempo, porque lo que tengo es una infección pulmonar y creo que a la gente no le iba a interesar escuchar mi tos”.



Asimismo, dio detalles sobre la afección que lo estuvo aquejando en estos días. “Ya el día que volví de las vacaciones sentí que mi voz estaba débil. Y yo un poco también. Creo que se los dije, o se los puse por WhatsApp. Pensé que era por volver de unas vacaciones, pero al final no. Me empezó a subir fiebre y el primer día tuve mucha fiebre. Después, fue intermitente, una fiebre que iba y venía. Y no me sentía tan mal más allá de eso, pero los médicos decidieron internarme para hacerme el tratamiento por vía intravenosa”, comentó Ernesto Tenembaum.



“Fue una neumonía difícil de diagnosticar. Una cosa media rara. Hace 40 años que no me internaba por nada. Y bueno, yo me sentía tan mal, pero consideraron que esta vez era necesario. Encima, con todo lo que pasó y sin poder decir nada, así que volví a agarrar Twitter. En lo posible, voy a volver a la radio el martes”, agregó el periodista.

Ernesto Tenembaum.



Por otra parte, Ernesto Tenembaum volvió al tono de broma y le tiró un pequeño palito a Tamara Pettinato, panelista del programa radial, reprochándole que no lo había llamado durante su internación.



“Todos me escribieron para preguntarme cómo estaba, menos Tamara. Entonces le escribí yo para decirle si no se iba a interesar por mí salud y me dijo: ‘Vos sabés que me estaba bañando y estaba pensando en vos’”, contó Ernesto Tenembaum. “No te podés ir a los 60. Sería una vergüenza”, bromeó Tamara Pettinato, fiel a su estilo.