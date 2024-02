Luck Ra: "Un amigo me cuenta que lo gorrearon y hacemos una canción"

Luck Ra presentó su primer disco "Que nos falte todo" que fue grabado en vivo y que ya cuenta con más de 1250 millones de streams lo que lo convirtió en Triple platino y en el artista más escuchado de la Argentina.

Tras los exitosos adelantos de "Que me falte todo" (con Abel Pintos), "Toco y me voy" (junto a Bersuit Vergarabat y La T y La M) y "Hola perdida" (en compañía de Khea), Luck Ra lanzó el disco completo que cuenta además con colaboraciones de Euge Quevedo (para redoblar la fuerza cuartetera en "Ojalá"), The La Planta (y una pátina cumbiera en "Sé que vas a doler"), La Konga (reeditan sociedad para "Te fuiste de mi vida"), Rusherking (en "Quiero creer", donde también participa La T y La M) y BM, con el que refresca el hitazo "La morocha" a través de una contagiosa versión.

"Estoy muy feliz. Estoy disfrutando que después del trabajo de tantos meses haya salido el disco para que lo escuche y lo disfrute toda la gente. Así que muy feliz", confesó Luck Ra en un mano a mano con MDZ.

Mirá la entrevista con Luck Ra

- ¿Esperabas esta repercusión tan rápida?

- No, no. La verdad que hicimos mucha cantidad de temas, tuvimos muchos meses y buscamos hacer la mejor selección como para tener, por lo menos, esa certeza de que saqué los temas que a mí en lo personal me gustan.

- ¿Y las colaboraciones cómo nacieron?

- Algunas las comenzamos haciendo desde 0 y otras las buscamos. "Estoy con ganas de hacer un tema con Abel" entonces, bueno, vamos a buscar un tema con el que él se sienta cómodo, ¿viste? También fue así con "Toco y me voy" porque Bersuit es una banda que yo la escucho un montón desde chiquito y quería hacer la reversión de uno de mis temas favoritos.

Luck Ra agotó las entradas para dos Luna Park.

- Cuando vos nacías, Bersuit estaba en su esplendor. ¿Cómo es esa relación de decir, "che, ahora estoy al lado de ellos"?

- Y es que también me tengo que poner así con Abel. Pero sí, obvio, es fuerte. Trato de no pensarlo porque si no posta me emociono, es un honor porque encima también es mi primer disco.

- Hablar de Córdoba es hablar de La Mona, de Rodrigo y ahora de Luck Ra. Es difícil porque son ídolos absolutos de un género, de una ciudad y ahora como que son el reemplazo de alguna manera. ¿Lo sentís así?

- Yo trato de tener como esa marca personal, buscando un sonido un poco más distinto, un poco más digital. Este disco también tiene mucho de lo digital porque al ser un show en vivo también agarramos un montón de esa energía e hicimos toda una postproducción que disfruté mucho.

- ¿Cómo es eso de subir al escenario y divertirte? Tus letras son muy divertidas. ¿Lo componés pensando en la diversión o te nace natural?

- Todo lo hago por ahí. Llega un amigo, me cuenta que lo gorrearon y le digo, "amigo, tranquilo, vamos a hacer un tema con esto". También obviamente son cosas que me pasan a mí o que le pasó a algún amigo, pero bueno, de ahí es como que arranca la gran mayoría de los temas que hago. Yo creo que también es disciplina, porque si uno está todos los días haciéndolo, ya te empieza a salir más fácil. Obviamente uno tiene días y días, pero es también buscarlo y seguir haciendo. No todos los días vas a hacer un temón, pero sí todos los días podés mejorar para que al día siguiente sea más fácil hacer uno. Luck Ra es uno de los artistas del momento.

- No todos los días haces un temón, pero tenés varios temones... ¿Tenés una especie de secretito de "esta rima o este ritmo funcionan"?

- Por ahí lo escucho y digo, "qué culiao, me gusta". Y después obviamente también hay temas que a lo mejor me gustan mucho y al final no quedan tan bien, así como hay temas que me parecían malos y después con la producción quedaron re bien.

-¿Cómo hacés el fernet?

- Como me lo diga el corazón y depende de la hora y del contexto. A mí me gusta un poquitito sangriento.

- ¿70-30?

- No, más, más. Sino termino yendo al baño 80 veces, entonces por ahí en vez de tomarte 10 te tomás tres o cuatro y ya está. Me gusta mucho el fernet, pero también un buen vinito me gusta.

- En la previa del Luna Park va a haber un fernet seguramente, pero ¿cómo crees que va a ser ese momento previo?

- Y el momento previo, no sé, cuando me pase te digo jaja, pero seguramente voy a estar con muchas sensaciones como así también lo fue el lanzamiento del disco. Seguramente van a ser sensaciones muy parecidas, pero bueno, a disfrutar.

Luck Ra se prepara para dos shows bisagras en su historia, la presentación por primera vez en el Luna Park reuniendo a su público en una inolvidable fiesta. Con una rotunda convocatoria agotó los tickets para el 2 de marzo y anunció una nueva fecha para el 3 de marzo que también está sold out.