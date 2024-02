Este sería el detonante que causó la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro

A Flor Vigna y Luciano Castro se les acabó el amor. Fueron dos años y medio de una relación intensa y como la describe la propia cantante “súper sanos y libres”. Al parecer, según la artista, la ruptura ocurrió hace un tiempo, pero quisieron mantenerlo en secreto.

De hecho, hace unas horas Flor Vigna destacó que estaban haciendo muchos malabares para sostener su romance con Luciano Castro. “Hace un tiempo ya no estamos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta, pero que tenemos que despedir”.

Flor Vigna y Luciano Castro terminaron su romance.

Ahora han saltado varias especulaciones sobre la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro para comprender las razones de este sorpresivo alejamiento. Cora Debarbieri, panelista de A la tarde, analizó la relación y señaló algunas cuestiones que fueron determinantes.

“Yo digo que era algo que se veía venir, porque la información a la que yo pude acceder, por lo que hablé con el entorno de todos los involucrados, es que Flor nunca pudo incluirse por un tema de ella dentro de la familia”.

Al parecer Flor Vigna no aparecía en eventos familiares por su propia decisión y no porque le hicieran de lado. Cora Debarbieri apunta: “De hecho, siempre se preguntaban ‘qué pasa con Flor que no está acá con nosotros’. Los nenes tenían muy buena relación con Florencia, pero no sé si era recíproco”, dijo.

Flor Vigna y Luciano Castro terinaron en buenos términos.

La panelista también señaló: “Me parece que Flor estaba como muy enfocada en su carrera musical y no salía de ahí. Como que tenía muy claro su camino y hacía aguas en otros aspectos que era importantes en la vida de Luciano Castro”.