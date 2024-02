Por qué la apertura de sesiones de Javier Milei en el Congreso podría ser un fiasco en el rating

Este viernes, Javier Milei estará al frente del acto de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, y el presidente romperá la tradición de dar el mencionado puntapié inicial al mediodía, para hacerlo en la noche, a las 21. En este sentido, la periodista Marina Calabró señaló que por cuestiones de rating y rebote, esta decisión podría resultar desafortunada en términos de repercusión.

En el programa Lanata sin filtro (Radio Mitre), la periodista Jesica Bossi señaló que Javier Milei y su equipo trabajan en el discurso que el mandatario pronunciará en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En tanto que sobre por qué el presidente eligió que el acto sea a las 21, la integrante del mencionado ciclo señaló que es porque líder del Ejecutivo es un "bicho de televisión y de redes sociales".

Sin embargo, Marina Calabró retrucó que el rating de los viernes en la noche es bajo en comparación de los restantes días en el prime time. "A mí la Cadena Nacional a las 21 me da que el que tiene un plan no sé si queda a ver a Milei, después lo pispeará en las redes sociales. Y el rebote del sábado es un rebote pobre. Tengo dudas. A mí no sé si me pareció una buena idea".

Entonces Bossi agregó que la decisión de Milei de hacer la apertura de sesiones ordinarias a las 21, responde sólo a romper una tradición. Mientras que Calabró redobló: "Pero el viernes a la noche es el encendido más bajo de toda la semana, y el sábado es un día muerto para el rebote de noticias".

Marina Calabró puso en duda el resultado en el rating y el rebote de la apertura de sesiones ordinarias, que Javier Milei encabezará este viernes a las 21. Foto: Captura TV.

Sobre el acto nocturno en el Congreso, Jesica Bossi sostuvo que el equipo de Javier Milei se guía mucho por la lógica de viralizar contenidos en redes sociales, que sí puede funcionar durante el fin de semana, más allá de que el rating en los canales de aire no sea del todo fructífero.

Por último, Bossi señaló que una de las incógnitas es cuál será la reacción de la oposición al dicruso de Milei en el Congreso, así como también la actitud que podría tomar el mandatario frente a un posible abucheo.