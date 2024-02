Jimena Barón fue señalada como un mal ejemplo y ella respondió de manera contundente: "Es una reverenda poron..."

Hay muchas celebridades que deciden no enseñar lo que sucede en su vida cotidiana y otras que sí, como Jimena Barón. La actriz muestra su día a día en sus redes sociales, más que nada en Instagram (@Jmena) donde realiza publicaciones e historias de manera recurrente.

Si hay algo de lo que se alegra Barón es del esfuerzo que ha hecho para lograr tener su silueta actual, que presume en redes sociales. Pero en los últimos días, un comentario de la actriz trajo un sinfín de críticas hacia ella.

La foto que desató la polémica. Créditos: X @jorigil.

"Una que se va a poner buena entrenando este año", fue la frase que acompañó la imagen que subió a sus historias, donde muestra su abdomen marcado.

La foto se viralizó en X (anteriormente Twitter) y varios internautas la juzgaron duramente y la acusaron de fomentar los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). "Hace años la pelotu****** de Jimena Barón sube este tipo de contenido, escondiéndose atrás del discurso del amor propio, la autosuperación y no sé qué más y lo único que genera es causarle o empeorarle trastornos alimenticios a quienes la consumen", dice uno de los comentarios en la red social.

Jimena Barón tiene más de seis millones de seguidores en Instagram. Créditos: Instagram Jmena.

Cansada de leer estos mensajes, la cantante se pronunció en su cuenta de Instagram, donde hizo un fuerte descargo. "Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir 'porque esto es un mal ejemplo'. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo", empezó diciendo furiosa la artista.

Mirá lo que dijo Jimena Barón de las críticas que recibió

"Es una reverenda poron... y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir 'esto no está bueno’ o ‘esto es re peligroso'. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos. No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le da seis almendras a tus clientes, basta", agregó.

Por último, Jimena Barón se refirió a la frase que utilizó en su imagen que recorrió toda la red: "Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila".

Y concluyó: "Yo no estoy diciendo 'no coman' o 'deshidrátense'. Déjenme en paz. Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz".