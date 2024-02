Lucía confesó por quién quiere volver a la casa de Gran Hermano

Lucía Maidana fue la última eliminada que tuvo la casa de Gran Hermano. La salteña perdió el pasado domingo en una picante placa de tres contra Lisandro y Furia, aunque pronto podría volver al programa si es que logra reunir la cantidad de votos suficientes en el repechaje.

A pesar de haber salido hace muy pocos días, lo cierto es que Lucía no tardó en mover el avispero en el afuera. Y es que ella había entrado estando en pareja, aunque lo cierto es que dentro de la casa de Gran Hermano comenzó a tener fuertes chispazos hacia Rosina Beltrán, su compañera.

Junto a la uruguaya y Zoe Bogach, la salteña fue parte de Las Superpoderosas, una tercera fuerza que emergió detrás de las dos grandes potencias -Las Furiosas y El Imperio Chino-. Sin embargo, este grupo quedó dañado con la eliminación de la futbolista.

Pero ahora se dio a conocer que Lucía busca volver al juego y está haciendo campaña para ello. Parece difícil su reingreso porque hay otros fandoms que se están moviendo muy fuerte, pero ella reveló que quiere regresar a la casa para volver a ver Rosina.

Así lo confesó por estas horas en el streaming de Telefe, mientras respondía algunas preguntas de los seguidores de Gran Hermano. En ese momento, la conductora encaró a la participante y transmitió la consulta de los seguidores: “Preguntan si estás soltera”.

Entonces la salteña sorprendió al responder: “Vengo de varias preguntas de esas... algo así”. Luego, dando algunos detalles más de su actual estado civil, agregó: “Está todo hablado... pensá que salí hace cuatro días... tampoco puedo arreglar todo en cuatro días”.

Entre Lucía y Rosina siempre hubo fuertes chispazos.

Pero la sorpresa fue que luego Lucía hizo referencia a lo que siente por Rosina: “El amor es el amor y se da cuando menos lo esperás también ¿no? Otro amor, no sé. No quiero hablar tampoco mucho de eso, pero bueno, estoy con muchas cosas en la cabeza también. Me quiero enfocar mucho en el repechaje, que quiero volver a entrar”.