Qué dijo Fabián Gianola sobre las denuncias de abuso sexual

Hace pocos días, Fernanda Iglesias, panelistas de Los Ángeles de la Mañana (LAM), reveló que fue acosada sexualmente por Roberto Pettinato cuando trabajaban en Duro de Domar. Iglesias confesó que el periodista se metía en su camarín y tocaba sus partes íntimas sin su consentimiento. Asimismo, la panelista dejó en claro que nunca tuvo una relación con él.

En medio de todo este clima, este jueves en LAM, Ángel de Brito contó que le realizaron una entrevista a Fabián Gianola, quien fue denunciado por Viviana Aguirre en 2019 por abuso sexual.

Ángel de Brito conduce "Los Ángeles de la Mañana" (LAM). Créditos: captura de pantalla América TV.

"Hablábamos el otro día, además de Pettinato, de otros casos como el de Darthés (Juan Darthés), Ari Paluch y otro que fue muy denunciado, Fabián Gianola. Ayer lo encontramos a Gianola y le fuimos a preguntar en qué habían quedado todas estas denuncias, porque tuvo varios temas judiciales", fue la introducción que hizo de Brito antes de mostrar lo que dijo el actor.

En un móvil del programa de chimentos, Fabián Gianola contó que se encuentra "muy bien y tranquilo". "En lo laboral, ¿sentís que tu vida cambió, que ya el medio te hizo a un lado?", preguntó el Santiago Sposatto, cronista, a lo que el actor respondió "no, para nada".

Mirá lo que dijo Fabián Gianola en LAM

Y agregó: "A pesar de tener ofertas, porque en agosto, en octubre, en diciembre he tenido propuestas de trabajo pero no las he aceptado porque es un compromiso que no quiero asumir de tener que poner en esa situación a los compañeros, a los productores, a los dueños de los teatros, y no tengo gracias a Dios el apuro, la urgencia de trabajar".

En cuanto a cómo será el reencuentro con la gente luego de estas denuncias, el artista dijo: “No creo que pase nada raro. Incluso mis amigos del medio artístico estuvieron siempre muy cerca. Si ven mi Instagram van a ver que hace poco estuve en un crucero y había tres mil personas y me saqué setecientas fotos, todas muestras de cariño, de amor, de afecto, nunca tuve un problema ni una situación incómoda en la calle”.

“La denunciante fue para atrás con el juicio que tenía fecha de inicio para el pasado 8 de febrero de 2024, quiso llegar a un acuerdo y se llegó a un acuerdo de partes y se suspendió el juicio”, contó Gianola sobre su situación judicial.

El actor había sido denunciado por abuso sexual. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En cuanto a la relación con sus hijos, el Fabián explicó: “Hace dos días comí en lo de mi hijo, mi hija vive en Costa Rica y hablamos todos los días con ella, la verdad que está muy bien la familia, está muy unida, muy bien”.

Asimismo, Sposatto le consultó a qué atribuía la cantidad de denuncias de mujeres en su contra y Gianola replicó: “A una extorsión. Está claro que a una extorsión, desde el año 2017 que la primera denunciante me extorsionó y como no me pudo sacar plata un año y medio después me denunció por abuso. Esa es la historia. Los abogados se complotaron entre sí y algunos periodistas”.