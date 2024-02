Quién es Fiamma Matos, la novia de Ramiro Bueno

Inevitablemente los flashes siempre se posarán sobre su figura, por el linaje impresionante que le tocó, con esa cualidad de ser el hijo del enorme Potro Rodrigo. Más allá de la trascendencia de su padre, Ramiro Bueno busca abrirse su propio camino, su sendero en lo profesional.

Recientemente el joven reconoció que en su corazón late la música, pero no bajo la misma tónica que el ídolo cordobés, ya que su pasión se entrelaza con un ritmo disímil, en las antípodas del cuarteto. El hijo de Rodrigo opta por desarrollarse en el universo del rap.

En una entrevista reciente, Ramiro no se sonrojó al admitir que su búsqueda se orienta a otras latitudes. “El cuarteto no me llega tanto. Quiero dedicarme a esto. Pero no llego ni a los talones a mi viejo dentro de la música”, explicó con mucha honestidad y sinceridad.

En esa sintonía, Bueno agregó más sustentos de esa decisión muy personal sobre la orientación de su estilo y expresó: "Hay muchos que quieren verme a mí, el hijo de Rodrigo haciendo cuarteto. Y lo entiendo. Y quizás lo mío no le interesa. Pero la verdad es que el cuarteto no me genera lo mismo que me genera el rap…”.

En todo ese contexto de visibilidad pública, Ramiro atraviesa un presente muy nutritivo en la faceta privada, ya que disfruta de las mieles del enamoramiento, de la mano de su novia, que se llama Fiamma Matos. Por eso no escatiman en iluminar todo lo que sienten en las redes sociales.

La joven suele compartir fotos y dedicatorias para el cantante, por eso en una publicación de Instagram le escribió un mensaje impresionante, lleno de honestidad sentimental. “Como te explico que quiero estar incluso cuando ya no puedas ni contigo. Que quiero tenerte en mis brazos cuando tus piernas pesen demasiado”, arrancó en su texto.

La novia de Ramiro Bueno le dedica mensajes muy románticos.

En la continuidad de ese posteo, Fiamma añadió: “Que no me importa si hay días en los que apenas puedes sonreír y no quieras hablarme de lo que te ronda por la cabeza. Aunque yo prometo escucharte,ser silencio si lo prefieres o arrancarle una carcajada a mi risa favorita”.

Y para culminar, Matos abrió su corazón de par en par y sostuvo: “Quiero ser tu lugar seguro. Verte de todas las formas posibles y en todos tus estados de ánimo que cuando lo malo explote seré la primera en ponerme delante o a tu lado. Te amo”.