Sole Macchi, la mujer que le cambió la vida una frase

¿Quién iba a decir que una frase, que después se terminó popularizando e incorporando al acervo argentino, le daría un giro sustancial a la vida de Sole Macchi hace seis años? Una mañana antes de ingresar a trabajar en un banco, Macchi grabó un video en su auto diciendo "¡es viernes y tu cuerpo lo sabe!. Al cabo de unas horas, el video se volvió viral y unos meses después renunció a su trabajo y se dedicó de lleno al humor. "Todo arrancó con esa frase", cuenta feliz la humorista.

Sole sabía desde muy pequeña que el humor era lo suyo. En la escuela, cumpleaños, reuniones y más, la comediante hacía reír a todos. Macchi confiesa que su infancia fue dura, pero que logró transformar todo ese dolor en algo mejor, en humor. Su sueño se hizo realidad y hoy, con su carismática forma de ser, ha llegado a todo el país y a otros lugares del mundo.

Sole Macchi se presentará este fin de semana en el Teatro Mendoza. Créditos: Facebook Sole Macchi.

Este domingo 18 de febrero a las 21.30 horas en el Teatro Mendoza, Sole Macchi volverá a la provincia para presentar su unipersonal Mentime que me gusta, espectáculo que ya lleva un año y medio sobre tablas. Amores, sexo, cuernos, relaciones tóxicas, son algunos de los temas que se abordan en este show y que está siendo un éxito en el país. La standapera es una de las elegidas para formar parte de la temporada de Humor de Verano Mendoza 2024 junto a otros humoristas como Fernando "El Flaco" Pailos, Hugo Varela y Fede Cyrulnik.

Antes de presentarse en la sala citadina, Sole conversó con MDZ Show sobre su vida como humorista, su vida personal, el amor y las relaciones.

Un video que subió a Facebook la catapultó a la fama. Créditos: Instagram Solemacchiok.

- ¿Qué es para vos el humor?

- Para mi el humor fue la salvación de mi vida. El comediante, siempre por lo general, viene de algo duro, de una infancia sufrida o ha vivido momentos dolorosos y lo que hace es convertirlo en humor para no sufrir y para que el otro que está del otro lado, ya sea detrás de un teléfono o en un teatro, no pase lo que vos pasaste. Yo me lo tatué: la risa salva. Es muy importante para mi el humor.

- ¿Qué momento de tu vida te marcó significativamente para que hagas humor?

- Mi mamá estuvo diez años con una persona, desde mis cinco a mis quince años, donde yo veía la relación violenta que tenía y todo lo que se dio en la casa, donde hay adicciones y demás. Yo recontra sufría y siempre esperaba el día, porque en los hogares donde pasan estas cosas, por lo general, lo malo pasa de noche. Entonces yo siempre la mañana la esperé, siempre quería que amanezca. Por eso es que soy tan pilas a la mañana, por eso el video que se hizo viral en aquel momento fue a la mañana, por eso trato de contagiar la alegría todas las mañanas. Siempre me levantó de muy buen humor y bueno, eso te queda porque quedas marcado desde chico. Siempre que iba al colegio, me lo cuentan mis compañeros porque yo hay cosas que las anulé, las cosas duras que pasaban en mi casa cuando iba al colegio lo transformaba en chiste. Obviamente que debe ser una manera de defensa. La humorista lleva el humor en la sangre desde chica. Créditos: Facebook Sole Macchi.

- Y terminaste triunfando. Es medio difícil ser humorista en el país...

- Exactamente. Aparte creo que hay más humoristas hombres que mujeres. Pero sí, yo toda la vida hice esto. Lo único diferente es que hace seis años me hice conocida, pero yo desde que soy chica donde iba, reuniones, eventos, cumpleaños, hacía reír a todo el mundo. Todos me decían "¡tenés que ser actriz!", pero yo lo veía como lejano. Yo trabajaba como cualquier persona, trabajos convencionales, porque no me entró en la cabeza que me podía suceder eso, ni estar en la tele ni ser actriz. Es más, yo nunca estudié teatro, stand up, vos sabés que lleno teatros sin haber estudiado. Como que es innato lo mío. Lo mismo que yo trabajo en una radio desde que me hice conocida y nunca estudié locución. Es muy loco todo lo que me sucedió. Pero bueno, desarrollé algo, un talento que me salvó la vida, transformé el dolor en risas y eso es lo que yo siempre dejo en claro en el show. Las cosas que nos pasaron, nos pasaron. Lo importante es cómo lo tomamos. Yo les digo "¡ríanse! A mí me metieron los cuernos, me enteré, pasé esto, me separé, no tuvo un peso, no supe dónde ir, no sabía donde vivir". Hasta que un día me avivé y dije "Shakira se acordó de mí cuando dijo 'las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan'", yo empecé a monetizar el dolor. Mis ex me cagaron, pero yo, gracias a ellos, hoy estoy arriba del escenario.

- ¿Qué consejo le darías a una persona que está atrapada en una relación tóxica?

- Yo estuve, no sé si en una relación tóxica, pero estuve donde no quería estar y yo creo que la necesidad, ya sea emocional, de dependencia económica, hacen que vos te quedes en lugares donde no tenés que estar. Pero eso tiene que ver mucho con la infancia. Lo que primero recomiendo es mucho amor de amigos y terapia. Tu amiga puede decir lo que ve sin amor o sin la enfermedad que tenés en esa relación, porque lo ve desde afuera. Entonces siempre digo, "no le digas a tu amiga que se separe de ese tóxico, porque no lo va a ver". Un día, vos te levantas y no sabés de dónde vos sacaste fuerzas y ya no querés más estar ahí. Mil veces aconsejé amigas, o mil veces me aconsejaron a mí y yo no lo escuché, porque hasta que uno no sale de ese embudo no lo ve. Yo toda la vida estuve en pareja, claramente alguna dependencia tuve porque muchas veces estuve donde no quise estar, y hoy que tengo todo no hay un tipo que me llene a mi, o que se acerque para estar conmigo. Los tipos quieren todas minas independientes y cuando la tienen no saben qué hacer con tanto. Porque más allá que las cosas cambiaron, el tipo quiere ser proveedor, no puede ganar menos que una mina. Macchi revela que el humor le salvó la vida. Créditos: captura de pantalla Facebook Sole Macchi.

- ¿La mujer es ahora más canchera para encarar?

- Ahora la mina encara mucho más que el tipo, la mina le escribe al tipo. Lo que pasa que no todas lo cuentan. Cambiaron los roles: el tipo quedó más abajo; también hubo algo de la mujer empoderada que lo asustó, porque hay pibes que me dicen "yo no encaro minas porque tengo miedo que me denuncien". Entonces hay de todo, es muy fino el límite. Hay mucha histeria masculina, entonces la mujer, ante eso, avanza, porque sino no te cruzas con nadie, no tenés citas. El hombre hoy tiene todo lo que quiere en redes. El hombre antes se moría por una mina y le era difícil estar con una. Hoy el tipo abre el teléfono y tiene de todo, está ahogado, con el cerebro frito. Y de la pandemia se dio cuenta que puede vivir sin verse con una mina, por eso está todo el tema de la videollamada, la foto, el sexting, todo lo que se usa. Siguen existiendo personas que quieren lo mismo que uno, verse y salir, pero son menos.

- Este avance que ha tenido la mujer, de empoderarse, ¿creés que tiene que ver con el renovado impulso que ha tenido el feminismo en estos últimos años?

- Sí. Igual yo no soy feminista, para nada. A mí me gusta el hombre caballero, pero yo soy independiente. Yo no necesito de un tipo, pero a mí me gusta ir a comer y que el tipo me invite, yo después lo invito algo. Es muy personal. Por suerte tenemos todo tipo de influencer, comediantes, pero no me gustan los extremos a mí. El que está en las generaciones de ahora se adapta fácil, y es lo que hay. Y es así, a medias y la mina va para adelante pero bueno, lo moderno te aleja de las relaciones.

Sole Macchi diciendo "es viernes y tu cuerpo lo sabe"

- Es inevitable llegar al viernes y decir "es viernes y tu cuerpo lo sabe". ¿Cómo surgió esta frase?

- Yo siempre tuve una manera rara de hablar, como muy lunfardo y a veces ordinario, pero llamaba mucho la atención, porque capaz mi imagen daba una cosa y lo que salía de mi boca era otra. Entonces, como todo el mundo me decía "ay, sos muy graciosa", y una mañana, antes de entrar al banco, dije "voy a hacer un video", y lo subí a Facebook. Y dije "¡es viernes y tu cuerpo lo sabe! y hablé de la historia masculina. Entré a trabajar en el banco y se hace viral. A las tres horas me llaman y me dicen "Sole, ¡explotó el video por todos lados!". A los tres meses me llama un productor y me dice "¿Te animas a renunciar al banco?", renuncio al banco y ahí mí vida cambió. Me fui al teatro y así todo, con altibajos como es la vida del artista, fui armándome, tratando siempre de reinventarme, ofrecer algo diferente. Todo arrancó con esa frase.

- El próximo domingo vas a estar presente en el Teatro Mendoza con Mentime que me gusta. ¿Qué nos podes contar de este show?

- En este espectáculo hablo de mis relaciones, de los cuernos, las relaciones tóxicas, lo que cuesta hoy coincidir con alguien, que cuanto más grande estás no sabés qué te gusta, si el pendejo o el tipo grande, de los tamaños de los miembros masculinos, de todo. Es muy dinámico. Es una hora y media que yo hablo y no jodo al público, que hablo todo el tiempo sola.

- ¿Qué te dice la gente de este show? ¿Sacas ideas del público para tus próximas presentaciones?

- Del público no, pero sí cuando me escriben.