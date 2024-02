"Inútil sin solución": Yanina Latorre y Daniel Osvaldo se dijeron de todo

Una historia de Instagram de Yanina Latorre despertó todo tipo de rumores acerca de su relación con Diego Latorre. La panelista de LAM escribió, junto al emoji de un corazón roto: “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado". Entonces, en las redes comenzó a circular el rumor sobre una separación entre la mediática y el exfutbolista.

Quien recogió rápidamente el guante y aprovechó para lanzarse contra Yanina Latorre fue Daniel Osvaldo. El músico decidió escribir una filosa historia contra la rubia y señaló: “¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve”. Para luego iniciar una campaña bajo el hashtag #UnApellidoParaYanina.

La historia de Osvaldo que hizo estallar a Yanina Latorre.

La respuesta de Latorre

Como era de esperarse, Yanina Latorre no pudo contener su enojo y en el programa de radio que conduce en El Observador 107.9 fue lapidaria contra Daniel Osvaldo. “Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido?", comenzó remarcando.

No satisfecha con esas palabras, la rubia continuó con su duro descargo. "No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, expresó. Además, la panelista se tomó el tiempo para enumerar el escandalo historial amoroso de Osvaldo. “Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón”, señaló.

para terminar con su devolución, Yanina Latorre enfatizó: “Te fuiste con Jimena Barón y la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo, hubo violencia económica. Después, no feliz con toda esta situación, te fuiste con Gianinna Maradona, enloqueciste y fueron y vinieron, fueron y vinieron, e hiciste sufrir a una familia entera”.

Tras un posteo de Daniel Osvaldo, Yanina Latorre explotó en la radio.

Mirá el descargo de Latorre