Carlos Páez habló de su supuesto romance con Viviana Canosa

Luego de mostrarse juntos en una cena en Uruguay, comenzó a correr rumores sobre un supuesto romance entre Carlos Páez y Viviana Canosa. Ante estas especulaciones, el sobreviviente de la tragedia aérea de los Andes habló y aclaró la situación.

En una entrevista para el medio “Olga TV”, el empresario se refirió a las versiones que circulan de su supuesta relación sentimental con la periodista. "Me explotó el teléfono después del programa de Ángel de Brito con mi supuesto romance con Viviana Canosa", expresó.

Las especulaciones apuntan a un posible romance entre Viviana Canosa y Carlos Páez. Foto: Internet

Asimismo, aclaró lo que pasó en su encuentro con Viviana Canosa. "La fui a buscar antes de la cena. Fue una noche muy importante porque es una obra benéfica. Al finalizar la llevé a su casa", explicó.

Por otra parte, Carlos Páez se deshizo en elogios para la conductora. "Es encantadora. Siempre le tuve una gran admiración por su coraje a la hora de decir las cosas. Me parece una mujer espléndida, pero lejos estamos de los rumores de romance", concluyó.

Los rumores sobre el supuesto romance entre Viviana Canosa y Carlos Páez

En el programa “LAM” de América TV, Fernanda Iglesias hizo circular el rumor de una posible relación amorosa entre Viviana Canosa y Carlos Páez. "Él, verdaderamente es un personaje muy importante, en Uruguay y también acá, en Argentina, y estuvo en boca de todos estos últimos meses por una película”, comenzó diciendo enigmáticamente.

Tras darse a conocer una foto del empresario y la periodista, Iglesias dio otro dato más. "Me contó una persona del Uruguay que el yerno de Carlitos Páez ya andaba contando que él estaba con Viviana", sentenció.

Viviana Canosa y Carlos Páez llegaron y se fueron juntos de una cena a benéfica. Foto: Internet

Viviana Canosa reacciona a las versiones de romance con Carlos Páez

Luego de que la información saliera al aire, el conductor de “LAM”, Ángel de Brito, leyó un mensaje que le envió Viviana Canosa. “Estoy muy feliz y con proyectos. Todas las fotos las publiqué en mis redes pero no inventen, por favor”, escribió la periodista.

"Nada que ver. No salí ni con Lacalle Pou ni con Carlitos Páez Vilaró. No estuve con ninguno de los dos ni estaré. No hay nada que ocultar, Carlitos es lo más y es un amigo, y me da vergüenza tener que aclarar porque nada que ver”, finalizó Viviana Canosa. Viviana Canosa desmintió su supuesto romance con Carlos Páez Vilaró. Foto: Instagram/ Viviana Canosa

Y es que la conductora, desde principios de año se encuentra instalada en Punta del Este, Uruguay, y hasta el momento ha afrontado rumores de romances, siendo uno de los más comentados el que supuestamente tuvo con el presidente de ese país. Ahora, vuelve al ojo de la tormenta con las versiones de una supuesta relación amorosa con el empresario Carlos Páez Vilaró.