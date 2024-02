Marta González reveló que está preparada para luchar otra vez contra el cáncer

Marta González reveló que está preparada para luchar nuevamente contra el cáncer. Y es que hace unas semanas, la actriz anunció a través de sus redes sociales que le volvieron a encontrar células cancerígenas en su cuerpo. Cabe remarcar que, la artista ya padeció esta enfermedad en tres oportunidades, siendo la última vez que lo venció en 2022.

“Hace unos días me hice una biopsia, me dieron el resultado, y no salió como me hubiera gustado. Tengo células cancerígenas. Voy a seguir trabajando. Voy a seguir dándole lucha a la enfermedad porque quiero a mi familia y a ustedes. Sé que con la ayuda de Dios todo se puede”, expresó Marta González.

Marta González dice estar preparada para batallar nuevamente contra el cáncer de mama. Foto: Internet

Marta González habló de su nuevo diagnóstico de cáncer

Luego de la gala solidaria de FUNDAMI (Fundación Hospital Materno Infantil) realizada el lunes pasado 29 de enero pasado en el Costa Galana de Mar del Plata, donde Marta González compartió mesa con sus amigas y colegas Carolina Papaleo, Nancy Anka, Andrea Ghidone y Dulce Granados, habló de su estado de salud."Esta pulsera es de la joda de ayer y esta es la salud de hoy. Porque ayer fui a la cena de gala de Mirtha Legrand y hoy tuve que colocarme la segunda dosis de mi tratamiento. Fue un festejo adelantado", dijo la actriz demostrando buen humor y entereza.

Marta González comenzó con su tratamiento contra el cáncer. Foto: Instagram/ Marta González

Marta González y su historial de salud

Marta González, de 79 años de edad, padeció tres veces cáncer de mama de las cuales pudo recuperarse satisfactoriamente. En 2022, su hija María Mercedes, también había sido diagnosticada con la misma enfermedad, pero ubicada en el colon, además de haber perdido a su hijo Leonardo.

En una reciente entrevista con el medio “La Nación”, aseguró que a pesar de todo lo trágico que le pasó nunca perdió la fe en Dios. "No, no. La fe me ayudó muchísimo. Intelectualmente pienso que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, no nos puede haber hecho para esta vida miserable. Porque todos somos miserables en este tránsito y yo me consuelo pensando en que cuando me muera voy a encontrarme con mi hijo", aseguró.

Marta González cuenta con un duro historial de salud. Foto: Internet

"Pasé por tres cánceres de mamas. Las mamas significan los hijos. El primero fue cuando Leandro decidió irse a vivir a México, donde estaba haciendo una carrera maravillosa en TV Azteca. Y luego a los seis meses de su muerte me hice estudios y vieron otro. Y hace dos años tuve el último. Se me repitió tres veces y me hicieron mastectomía", expresó Marta González.

Si bien la actriz ha recibido un nuevo revés en su historial clínico, aseguró que esta lista para darle batalla una vez más al cáncer.