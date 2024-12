Sorpresa en Luzu TV: uno de sus programas dejará de emitirse: "Me duele mucho"

Los programas de streaming están repensando su programación para el 2025, y como suele suceder al final de cada año, algunos programas deben ser dejados de lados por otras propuestas, y de esto no se escapa Luzu TV, a pesar de ser uno de los canales más exitosos.

Con visible emoción, Nico Occhiato, el creador del canal, anunció que Tarde de Tertulia, el programa conducido por Marti Benza, abandonará el canal.

Tarde de tertulia se va de Luzu TV

"TDT no va a seguir en Luzu, por decisión de los chicos" comenzó Nico, que admitió luego que "Me duele, no puedo mentir que no me duele".

Dando a entender entonces que la idea es que el programa quizás se mude hacia otro canal o formato, continuó profundizando sobre el tema. "Quería dejar en claro que fue una decisión de ustedes, no mía. Por cómo se dio la situación, fue un poco doloroso para mí, pero nada tiene que ver con ustedes".

"Teníamos el verano armado, iba a ir todos los días desde Pinamar" contó Nico, ante la mirada de los tres integrantes, que no se mostraban demasiado cómodos. Lejos de polemizar, Occhiato cerró con buena onda: "Agradecerles por todo lo que hicieron. Los aprecio muchísimo" cerró emocionado.