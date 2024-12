El fuerte cruce entre Ángel de Brito y la ex esposa de Jorge Lanata por su estado de salud

La salud de Jorge Lanata está cada vez más complicada, y en las últimas horas Ángel de Brito compartió un nuevo parte médico en el que detallaba las complicaciones que atraviesa el periodista.

"Lanata requiere asistencia ventilatoria mecánica todo el día y está atravesando una sepsis, es decir, una infección generalizada" contó desde su programa en stream que se transmite en Bondi Live.

Sara Stewart Brown cuestionó a Ángel de Brito

El periodista luego amplió, contando que le encontraron "líquido abdominal probablemente por la gastrostomía (botón gástrico) que le efectuaron hace dos semanas y se le hicieron una punción para ver cultivos e investigar la presencia de bacterias y ver qué tipo de células hay".

Si bien aclaró que se trataba de información "oficial", rápidamente Sara Stewart Brown, la ex esposa de Jorge Lanata, salió al cruce desde su cuenta de X, donde cuestionó lo que había dicho en vivo.

"No sé qué significa oficial para él. Yo no tengo por qué mentir. Es cierto solo parte de lo que contó, está sin respirador en este momento, y hablando, no existe tal sepsis, esto es lo que pasó ayer explicado sin morbo ni dramatismo" escribió la artista.

Ángel de Brito le contestó a Sara Stewart Brown

Lejos de quedarse callado o retractarse, el conductor estrella de América le contestó al poco tiempo y por la misma vía. "Oficial significa Oficial. Yo jamás miento, ni por necesidad ni por ninguna causa. Soy periodista profesional, no soy parte. Conté lo que pasó, trombosis, balón pinchado, fiebre, punción bla bla. Beso Kiwi" cerró Ángel de Brito.