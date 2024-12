El sentido mensaje que le dedicó Susana Giménez a Jorge Lanata tras su muerte

Jorge Lanata falleció a los 64 años de edad producto de una falla multiorgánica, el periodista se encontraba internado en el Hospital Italiano en la Ciudad de Buenos Aires. En el último tiempo se evaluaba un traslado a la clínica de rehabilitación pero su estado desmejoró y hoy se comunicó su muerte.

Los famosos se hicieron eco de la noticia y Yanina Latorre con quien compartió programas, expresó su tristeza por el fallecimiento de Jorge: "Es un día tremendo, estoy en shock. Me cuesta hablar... Hace siete meses que Jorge estaba así, era lo esperable y lo mejor que podía pasarle a él y a la familia, porque un tipo tan brillante no merecía vivir así", comentó.

Luego agregó: "Cuando me avisó Elbita, no podía seguir. Me puse a ver todo lo que viví con él. En 2014 empecé a trabajar con él y todo lo que hago en radio me lo enseñó Jorge. Un ser tan brillante, tan maravilloso... no creo que haya otra persona como él. No lo puedo creer".

Quien se expresó en las últimas horas fue la propia Susana Giménez y lo hizo a través de su cuenta de Instagram: "Hoy perdimos a un gran periodista que luchó con todas sus fuerzas contra la enfermedad y el dolor", comenzó diciendo la conductora y diva de Telefe.

El mensaje de Susana por la muerte de Jorge Lanata. Foto: Instagram/ @gimenezsuok.

Además subrayó que "Gracias, Jorge, por todo lo que nos diste, por tu valentía de abrirle los ojos a los argentinos sobre tantos horrores que pasaban en el país", sostuvo respecto al trabajo del periodista durante tantos años y deseó que descanse en paz luego de todo el sufrimiento y la lucha por la que tuvo que pasar Lanata.