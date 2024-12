La filosa teoría sobre la razón oculta detrás del cruce de Mirtha Legrand y Roberto García Moritán: "El dato que se olvidó en este tema es que él..."

Los comentarios sobre el cruce entre Mirtha Legrand y Roberto García Moritán el pasado sábado 21 de diciembre continúa dando de qué hablar. Incluso, en vísperas de Navidad, el ex Ministro de Desarrollo Económico compartió un mensaje en su cuenta de X dirigido hacia la famosa conductora.

"Muchas gracias @mirthalegrand por permitirme contar lo que para mí y mi familia era importante: la honestidad e integridad de mi paso por la función pública. ¡Felices fiestas con amor y paz para todos!", expresó el empresario.

El mensaje que publicó el ex Ministro de Desarrollo Económico el pasado martes 24 de diciembre. Créditos: captura de pantalla X @Robergmoritan.

Mientras que el pasado miércoles en LAM, Ángel de Brito habló sobre el enfrentamiento entre la diva y el exmarido de Pampita y lanzó una picante teoría sobre el motivo oculto detrás de este cruce

"Yo creo que el dato que se olvidó en este tema es que Moritán salió con Juanita Viale ¡Nadie lo recuerda! Y para mí a ella le quedó alguna mala espina de ese momento. Igual él fue a arreglar su imagen, lo único que quería decir era ‘yo no soy corrupto y las causas no existieron’. Ahora la palabra sadomasoquismo Mirtha no la usó, él sí, pero además le tiró la culpa a los adolescentes", dijo el conductor del ciclo.

Juana Viale tuvo un fugaz romance con García Moritán en 2018.

Cabe destacar que Roberto García Moritán y Juana Viale salieron en 2018 y fueron vistos juntos en el reestreno de la obra que ella interpretaba, titulada La Sangre de los Árboles. Un año después, en 2019, el ex Ministro de Desarrollo Económico conoció a Pampita y al cabo de unos meses, se casaron; un amor que duró hasta septiembre de este año.