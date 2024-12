La cruda y dura confesión de Germán Tripel en la mesa de Juana Viale

Juana Viale volvió con todo en su programa del domingo 22 de diciembre. La nieta de Mirtha Legrand invitó a su "mesaza" a Luis Novaresio, Gabriel Corrado,Kevin Benavides y el cantante German “Tripa”Tripel. El artista en medio de su conversación con Juana realizó una cruda confesión.

Todo comenzó cuando la conductora recordó la separación de la recordada banda "Mambrú": "Se termina, mañana volvés a tu casa, no hay más Mambrú, no hay más ensayos y no se pueden juntar como banda ni tocar esas canciones me imagino", comenzó diciendo Juana.

Inmediatamente Germán sostuvo que "del momento en el que se decidió (separarse) dijimos 'bueno hacemos la nuestra'", expresó el cantante. También confesó que todavía se sigue juntando con los chicos que integraron el grupo que se separó en el año 2005 por decisión de los integrantes.

En medio de la conversación, el artista reveló que la disolución de la banda lo llevó "a lugares muy oscuros", ya que era algo muy importante en su vida. Además contó que "me llevó hasta querer suicidarme" pero siempre tuvo el apoyo de sus familiares y según sus propias palabras de algo "superior que me frenó".

El complicado momento que pasó German Tripel:

También contó que "tuve un año de depresión fea, fuerte y oscura. Iba al gimnasio que era lo único que hacía y volvía a lo de mis viejos porque yo vivía solo pero me volví a lo de mis viejos", reveló Germán. En medio de este momento, él destacó que tiene una gran familia y que "siempre supieron acompañarme y siempre estuvieron".