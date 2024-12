Luis Majul tildó de "cabareteros" a los periodistas que se van de LN+ y Luis Novaresio lo retrucó con un filoso dardo

En medio del éxodo de grandes figuras de LN+ al Grupo América, Luis Majul se refirió en un tono despectivo a sus colegas que abandonan la señal de noticias de La Nación, asegurando que sin ellos en la pantalla habrá menos "cabaret". Ante tal declaración, Luis Novaresio, uno de los conductores que regresan a canal América, no se quedó callado y retrucó con un filoso dardo.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), a Novaresio le comentaron replicando los dichos de Majul: “No sabía que eras cabaretero. ¿Qué pasó con eso? Lo dijo Luis Majul. Lo dijo el otro día al aire. Dijo, se va el cabaret, se van los cabareteros, en La Nación viene otra gente”.

Con altura e ironía, Luis Novaresio le respondió a Luis Majul remarcando: “A mí me gusta el cabaret, vamos a decir la verdad, estoy hablando... Me gustan todos los cabarets, pero digo, si hablamos del cabaret de los 20 en Berlín, Marlene Dietrich, que yo soy muy fan. Si hablamos del cabaret, yo vengo a Rosario, donde Rita la Salvaje tenía un show en un cabaret. A ver, si por cabaret se entiende eso, soy cabaretero”.

Luego, al referirse directamente a su colega de LN+, Luis Novaresio disparó: “Lo quiero mucho a Luis Majul y todo esto. Sos el Liza Minnelli del periodismo, porque no hay más cabaretero del espectáculo como yo que Majul. O sea, ¿Majul escandalizado por el show? Luis, sos Liza, o sea, quiero decírtelo. Está haciendo cabaret, le está poniendo pimienta a la cosa, porque viene Cristina Pérez”.

La picante respuesta de Luis Novaresio a Luis Majul

Culminando con su picante broma, Luis Novaresio le imploró a Luis Majul: “Una imagen, me la imaginé a Majul, con la silla, viste, son thonet, creo que se les decía, no, no son thonet, son otra cosa. Con ligas y con un enterito negro cantando ‘Welcome to cabaret’… Por favor, Majul, te lo pido, un año de mi vida por ver eso”.