Fabián Gianola reparació en televisión tras las denuncias por acoso en su contra

En el año 2019 Fabián Gianola fue denunciado por abuso sexual, quienes radicaron las dos denuncias fueron Viviana Aguirre y Fernanda Meneses. Finalmente en el año 2023 el actor fue sobreseído de las causas y de esta manera la Justicia falló a su favor, por esta razón él estuvo alejado de los medios de comunicación por un largo tiempo.

En el mes de marzo de este año, Fabián visitó a Carmen Barbieri y en ese momento confesó que "Lo que viví fue muy difícil, yo estuve siempre a disposición de la justicia. Nunca me fui del país a pesar de las acusaciones. A mi se me violaron mis garantías constitucionales", sostuvo.

También comentó: "La primera denunciante intentó extorsionarme un año y medio antes. Me denunció por abuso, y a la semana vuelve y agrega violación también. Y fui sobreseído, por una jueza mujer, que no es poco, que dijo que el hecho no ocurrió. No que no se pudo probar, sino que no ocurrió. Y que la causa no debería afectar el buen nombre y honor del señor Fabián Gianola".

Lo cierto es que tras esa entrevista que mantuvo con Carmen, el actor dialogó con "Desayuno Americano" y contó cómo se encuentra luego del veredicto que dictaminó la Justicia: "Hace un año y medio que terminó todo, todo a mi favor. Se comprobó la falsa denuncia, se comprobó la extorsión, lo que uno ha padecido ya está y lo más importante es que la Justicia ya habló", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Ahora me toca seguir mi vida como siempre, con mucha alegría", pero esto no fue todo y el actor subrayó que "tengo una familia hermosa, tengo mi profesión que amo y estoy muy bien. No tengo más que ir a disfrutar Mar del Plata". Gianola además confirmó que ya inició acciones legales contra las personas que quisieron dañar su imagen.