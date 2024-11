Wanda Nara promete cambiar la historia con un dato que revelará en el programa de Susana Giménez

Wanda Nara se sentará nuevamente en el programa de Susana Giménez, donde promete contar secretos que cambiarán la historia sobre la separación con Mauro Icardi y su presente junto al cantante L-Gante.

Luego de una escandalosa y extraña separación, que incluyó dardos cruzados, indirectas y hasta un extraño video con ella en la casa de Mauro, parece que la empresaria se ha decidido a hablar.

Mauro Icardi le prohibió hablar de las hijas.

Sin embargo, hay un tema que Wanda tendrá prohibido tocar, a riesgo de tener que pagar una multa de 10 millones de pesos, luego de una disposición de la Justicia.

La ex representante del futbolista no podrá nombrar ni hacer referencia a las hijas que tiene junto a su ex pareja, Francesca e Isabella. A su vez, Susana Giménez tampoco podrá preguntar ni hacer referencia a ellas, obligando a que la entrevista se centre exclusivamente en Wanda y su relación con Mauro.

La disposición legal contra Wanda Nara.

No será la primera vez que aparezca en el living de la diva en este nuevo ciclo en la pantalla chica de la actriz de La Mary. Su paso anterior no dejó demasiados títulos, aunque ahora promete ir con todo.

Mientras espera a ello, este domingo se espera que la Su tenga una "entrevista" con una versión de su pasado: hablará con su versión joven a través de la Inteligencia Artificial, y anticipan que la misma salió muy bien y es muy divertida.