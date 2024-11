Pampita se sinceró sobre la razón por la que en la entrevista con Susana Giménez "salió todo mal"

Un par de días después de su comentada y fallida entrevista con Susana Giménez, Pampita se sinceró sobre la razón por la en la nota con la diva de Telefe "salió todo mal".

En diálogo con un móvil de LAM (América) este martes, la modelo reveló el detrás de escena de las negociaciones de la charla, y aseguró que de ninguna manera ella pensaba hablar mal de su exmarido, Roberto García Moritán.

"Cuando me invitó Luis Cella, la primera vez que hablamos, le dije: 'Yo no te voy a servir porque no voy a hablar de nada, no voy a hablar mal del padre de mi hija. No te sirvo como entrevistada porque no es algo que me vas a poder convencer que de el brazo a torcer'", aclaró Pampita sobre el pacto que trazó con la producción del programa de Susana Giménez.

Además, la modelo contó que ofreció hacer un ensayo de la entrevista, o grabarla, para así evitar que la conductora pasara un momento incómodo. "Ellos dijeron que no, que querían la naturalidad del aire. Dijeron que iba a salir todo bien y salió todo mal", se sinceró Pampita sobre la disconformidad de Susana Giménez por no haber obtenido más detalles íntimos sobre la ruptura con Roberto García Moritán.

Pampita explicó cuál fue su pacto con la producción de Susana

Con la tranquilidad de que según ella, las reglas para la entrevista habían quedado claras de antemano, Pampita subrayó: "Salió como yo pensé que iba a salir. Yo sabía que esto iba a pasar; sabía que si yo no hablaba, Su iba a estar toda la nota intentando. Yo había hablado previamente y sugerido un montón de opciones, pero ellos solamente quería que vaya, pasara lo que pasara, a pesar de que no iba a hablar".

De todas formas, Pampita remarcó que entedió que Susana Giménez haya tratado por todos los medios de sacarle más información, porque ella como conductora también hubiera hecho lo mismo.