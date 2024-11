Anuncian que Enzo Fernández está comenzando un romance con una famosa estrella argentina

Este jueves en LAM (América), aseguraron que Enzo Fernández está comenzando un romance con la gran estrella de la música Nicki Nicole, poco tiempo después de confirmarse la separación del futbolista de Valentina Cervantes, quien regresó al país tras la ruptura.

Planteado a manera de enigmático por Yanina Latorre, la panelista se refirió al vínculo como "romance internacional". Luego, la integrante de LAM que este jueves estuvo reemplazando a Ángel de Brito en la conducción sumó: "Son argentinos. Una parte vive acá. Él es separado. Ella no tiene hijos, él tiene hijos".

Ante la intriga de sus compañeras, Yanina Latorre fue acercándose al nombre de Enzo Fernández al revelar: "Es futbolista. Él juega en Europa". Mientras que antes de dar a conocer el nombre de Nicki Nicole anticipó: "Ella es muy top y vive acá. Es influencer, es canchera, es una artista".

Luego, al revelar quiénes son los protagonistas de esta historia, la periodista enfatizó: "Están iniciando un romance, etapa de conocimiento, el señor Enzo Fernández con la gran Nicki Nicole".

Los detalles sobre el flechazo entre Enzo Fernández y Nicki Nicole

Siguiendo con las instancias del acercamiento entre Enzo Fernández y Nicki Nicole, Yanina Latorre conjeturó: "Yo creo, esto ya es opinón casi información, pero no lo tengo rechequeado, que se habrían conocido a fines de octubre en la anterior fecha FIFA. Algo pasó, le gustó y Enzo Fernández llegó a Londres, hizo las cosas bien, no le dijo en ese momento a ella que la había conocido. En realidad le dijo que quería estar solo, por ahí se dio cuenta de que le movió el piso y dijo 'no estoy bien con Valentina'. Esto le puede pasar a cualquiera. No es para ir a juzgarlo a él".

Por su parte, Julieta Argenta sumó sobre cómo se habrían conocido Enzo Fernández y Nicki Nicole: "Para hacer un marco de los partidos, en octubre hubo eliminatorias, el 10 y el 15, posiblemente en alguna reunión se conocieron. Mucho en el boliche Moby Dick. Lo cierto es que el 1 de noviembre él estaba en Londres".

Nicki Nicola, la estrella de la música que relacionan con Enzo Fernández. Foto: Instagram @nicki.nicole

Entonces Yanina Latorre aportó: "En el último viaje de fecha FIFA, él vino solo y Valentina se quedó Londres con los hijos. Entonces ahí se supone que la podría haber conocido". A lo que Argenta concluyó: "En esa fecha que dice Yanina sale un Tik Tok de una chica que cuenta, nada grave contó, que en un boliche los habían visto a Enzo Fernández y a una chica bajita charlando muy cerquita. Y después se descubrió que era Nicki Nicole".