Revelan cuánto habría cobrado Pampita por la entrevista con Susana Giménez

La presencia de la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain en el programa de Susana Giménez era uno de los grandes atractivos no sólo del propio programa, sino también de toda la programación de la pantalla chica durante el fin de semana.

Es que Pampita daba su primera entrevista post separación con Roberto García Moritán, que fue noticia durante varias semanas por los rumores de infidelidad y la posterior relación que comenzó ella con Martín Pepa.

Adrián Pallares y su revelación en Socios del Espectáculo

Más allá de que el desarrollo de la misma no tuvo demasiados puntos altos, Adrián Pallares reveló hoy un dato que le puso bastante polémica a su presencia. Es que el periodista de Socios del Espectáculo reveló cuánto habría cobrado Pampita por estar presente en el living de la diva.

“Lo que no se terminó es Pampita y los negocios. Pampita para estar sentada en el living de Susana Giménez. Saben que acá no se miente, nosotros vamos a la fuente. Generalmente no tenemos muchas primicias, pero cuando las tenemos son de verdad” comenzó con todo el conductor.

“Pampita, vamos a decirlo para evitar cartas documento y todos los enojos que puedan venir. Habría cobrado 30 mil dólares para estar sentada en el living de Susana Giménez" contó Pallares, utilizando el condicional para evitar problemas. Sus compañeros lo consideraron una "estafa" porque al final, la entrevista dejó pocos títulos. "Pero si vos vas a cobrar eso, mínimo tenés que decir, te doy este título” sintetizó la panelista Nancy Duré-