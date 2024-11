Encuesta: ¿Qué te pareció la entrevista de Susana Giménez a Pampita?

El pasado domingo 17 de noviembre, Pampita dijo "presente" en el programa de Susana Giménez. En el ciclo, la diva le consultó por su separación de Roberto García Moritán, quien fue su pareja por cinco años, y también por Martín Pepa, el polista con el que está saliendo.

Sin embargo, la modelo no dio muchos detalles sobre su vida privada. Algunos la halagaron por no querer exponerse en el programa que se emite por Telefe, pero otros aseguraron que fue muy difícil entrevistar a la presentadora, ya que no le quiso dar a Susana mucha información sobre su vida.

¿Viste la nota que Susana Giménez le hizo a Pampita? ¿Qué te pareció? ¡Votá en la encuesta!: