Hermoso: Cande Vetrano compartió las primeras fotos de Pino, su hijo con Andrés Gil

Cande Vetrano y Andrés Gil se conocieron hace siete años, y desde ese momento quedaron totalmente enamorados el uno del otro. La actriz contó en su momento que Andrés "es la persona con la que más quiero hacer planes" y ahora logró formar una hermosa familia con la llegada de Pino, su primer hijo.

Ambos se conocieron en Italia cuando ella se encontraba de viaje por trabajo en el mencionado país y Andrés fue como una especie de guía turístico. En el año 2020 y con la pandemia de por medio decidieron apostar a la convivencia: "Es una chica muy auténtica, divertida, interesante y antes de conocerla me generaba cierto misterio. Me intrigaba saber qué pensaba y me atrapó desde ese lado. Me cautivó con su forma de ser", expresó él.

En su momento Candela sostuvo que "Para mí ser mamá sería increíble. Siempre lo vi muy espectacular. Todo de la maternidad me flashea. Siento que me encantaría ser mamá y, obvio, con él". Ese sueño se le cumplió hace algunos días con la llegada del bebé y hace pocas horas dieron a conocer las primeras fotos.

La manito de Pino Gil Vetrano.Foto Instagram/ @candelivetrano

A través de su cuenta de Instagram donde tiene más de 2 millones de seguidores, Candela compartió las primeras imágenes del bebé: "Pino, te amamos gracias por elegirnos. Estamos extasiados de amor!!! Gracias por sus mensajes del corazón", escribió la actriz.

Candela Vetrano junto a su bebé. Foto Instagram/ @candelivetrano

Rápidamente la publicación se viralizó y llegó a tener más de 200 mil likes. Figuras como Paula Chaves, Mery del Cerro, Brenda Gandini, Rodrigo Noya, Benjamín Rojas, Yoyi Francella, entre otras personas le dejaron mensajes de mucho cariño a ella y a Andrés Gil.

Más fotos de Pino Gil Vetrano, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil

Candela junto a Andrés y Pino tras el nacimiento. Foto: Instagram/ @candelivetrano