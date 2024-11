Se conoció la supuesta razón por la que Wanda Nara y L-Gante blanquearon su romance

Wanda Nara y L-Gante están viviendo una historia de amor que ha tenido en el medio muchas idas y vueltas. Lo cierto es que ellos utilizaron el programa de Ángel de Brito para confirmar la relación y luego en un vivo que realizaron a través de la red social Instagram con un hermoso beso.

El cantante y la conductora de Bake Off Famosos decidieron salir del foco en el que se encontraban y emprendieron rumbo a Brasil junto a Jamaica, hija que Elián Valenzuela tuvo con Tamara Báez quien está de acuerdo con la relación entre ellos mientras Wanda lo lleve a ser un buen padre. Pero la vuelta al país tiene un picante extra, es la llegada de Mauro Icardi al país.

En el programa "A la Tarde" expresaron que Wanda estaría preparando una mudanza para no cruzarse con el futbolista y exmarido, quien recientemente se rompió los ligamentos. Pero en LAM dieron a conocer más detalles que ponen en la tapa principal a este triángulo amoroso.

Wanda, Elián y Jamaica en plenas vacaciones. Foto: Captura de pantalla X/ @KelokeLgante

Es que aparentemente Wanda estaría esperando un bebé de Elián según lo que contó Pepe Ochoa, panelista de LAM y estalló el escándalo: "Es una data que me llegó, que pudimos chequear con Ángel y con Yanina la trabajamos, lo tengo recontra confirmado", comenzó Pepe.

La sorpresiva noticia que dieron en LAM sobre el romance de Wanda y L-Gante

Luego agregó: "Mauro llamó dos veces a una médica obstetra... Está convencido de que Wanda está esperando un hijo de L-Gante". Yanina Latorre acompañó la información de su compañero y expresó que "le pregunté a ella, no me contestó, insisto y me pone 'mmm, no'". Además sostuvo que L-Gante le envió un audio diciendo "estamos esperando los tres meses", en tono de broma, aunque no lo han desmentido.