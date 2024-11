Valentina Cervantes y un desgarrador mensaje tras su separación con Enzo Fernández

Hace apenas unos días que se supo que la pareja que formaban Enzo Fernández y Valentina Cervantes había llegado a su fin a partir de la decisión del futbolista. Por ello, la joven volvió a la argentina y rehacer su vida.

Tras confirmar por redes sociales la noticia, luego de fuertes rumores, Valentina intentó bajarle el tono a la situación y contó que no había peleas en el medio, y que mantendría el vínculo con el padre de sus dos hijas.

Enzo y Valentina llevaban varios años en pareja

Sin embargo, apenas arribada al país desde Inglaterra, donde acompañaba a su pareja en su participación para el Chelsea, realizó un descargo en redes que demuestra que está pasando por una difícil situación y que aún le cuesta asimilar lo que pasó.

"No saben qué decir. Soy la única que está acá. Estoy pasando un momento... no muy bien. Ando sensible con todo lo que pasé" escribió a modo de catarsis en su cuenta de X. Si bien puede ser un mensaje hacia los distintos rumores que se han esparcido sobre un supuesto romance de Enzo Fernández con Sasha Ferro, también puede ser un dardo hacia el propio futbolista, quien decidió mantener el silencio públicamente tras conocerse la noticia.

La publicación que hizo Valentina Cervantes desde su cuenta de X

Al llegar a Ezeiza junto a sus hijas, Valentina Cervantes fue recibida por uno de los hermanos de Enzo. Según contó Julieta Argentina, en charla con Ángel de Brito, tuvo un complicado viaje hasta el país. "Me dijo que todavía no durmió. En el vuelo tampoco. Tiene el celular explotado" le dijo al conductor.