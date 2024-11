Guillermo Francella defendió a su hermano tras la polémica con la prensa: "No todo el mundo está acostumbrado"

Guillermo Francella dialogó con Intrusos en el Espectáculo en una entrevista exclusiva con el programa de América. Días atrás rompió el silencio Yoyi, su hija y admitió que "Estamos todos bien, la verdad es que está todo muy bien. Se está haciendo algo grande de algo que es normal".

El actor en la entrevista con el ciclo conducido por Florencia de la V , expresó que "Como todo matrimonio, llevamos 38 años en total, entre noviazgo y casamiento, y estamos en esa meseta que cualquier cosa ocurre. Se ventiló algo que no imaginé que se iba a ventilar", comentó y no descartó la crisis en la pareja.

Además sostuvo que "No hay nada raro, somos una familia hermosa con mi mujer, con mis hijos, con este vínculo que tenemos. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez, ninguna crispación". Los programas fueron a buscar la palabra de personas cercanas a Guillermo y uno de ellos fue Ricardo, quien los atendió furiosos y el actor defendió a su hermano.

"Se mezcló todo, mi hermano pobre. No todo el mundo está acostumbrado, no todo el mundo tiene que bancarse la cámara. Yo me acerqué porque te ví pero muchas veces arrancan con la cámara prendida. Si uno está canchero lo puede manejar pero si no, no se puede.", confesó.

Guillermo Francella opinó sobre la situación de su hermano Ricardo con la prensa

También subrayó que habló con su hermano sobre la situación y comentó que estuvo cenando hace pocas horas con él. En la última parte de la entrevista expresó que "está todo bien". El cronista le preguntó si era una crisis pasajera y allí Guillermo comentó que "Dios quiera que sí, como tiene que ser. Estamos muy unidos y festejamos el cumpleaños de Nico (hijo) juntos", cerró.