Valentina Cervantes rompió el silencio en las redes sociales sobre su separación de Enzo Fernández

Este año nos ha sorprendido con varias separaciones en la farándula. Y este miércoles en LAM dieron a conocer una nueva separación que dejó boquiabierto a más de uno: la de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Aunque, cabe destacar que algunos ya sospechaban que la modelo y el futbolista habían terminado su relación por algunos detalles en las redes sociales de ellos.

En el programa que conduce Ángel de Brito, Juli Argenta dio detalles de esta separación y reveló que fue Cervantes quien le brindo información al respecto. "Hablé con Valentina y nos dijo que quería darnos su testimonio", dijo Juli en el ciclo de América TV.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre Enzo Fernández y Valentina Cervantes

"Lo cierto es que hace diez días, Enzo le dijo que se quería separar. Para ella fue un baldazo de agua fría. En la Selección, todos pensaban que venía del lado de ella. Él le comentó (a Valentina) que tiene ganas de hacer su vida solo no a nivel familia, tiene ganas de vivir esa etapa que salteó por apostar a la familia", contó la panelista

Argenta también comentó que la modelo "realmente comprende lo que él le está pidiendo". "Me dice que no había ninguna crisis y que desmiente la información que hubo en otros programas", expresó la periodista.

En LAM revelaron que fue el futbolista quien le pidió separarse. Créditos: Instagram Valucervantes.

Las redes sociales explotaron con la noticia. De hecho, en X (anteriormente conocido como Twitter), es tendencia "Enzo Fernández" y "Valentina".

En la madrugada de este jueves, Valentina Cervantes rompió el silencio en sus historias de Instagram (@Valucervantes) y habló sobre su separación del futbolista.

La historia que subió la modelo este jueves en la madrugada. Créditos: captura de pantalla Instagram Valucervantes.

"Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay", expresó la modelo.