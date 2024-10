Coti Romero y la dura acusación contra Julieta Poggio: "Me bajaba de laburos"

Coti Romero está teniendo momentos muy polémicos en las últimas horas. Es que la ex Gran Hermano se peleó fuertemente con Gladys la Bomba Tucumana quien salió llorando del estudio, pero esto no fue todo y en un programa de streaming mandó al frente a Julieta Poggio, excompañera de reality por una acitutd que tuvo tiempo atrás.

Todo comenzó en la noche del 28 de octubre cuando Coti recordó en la pista un video de una agresión que realizó el hijo de la cantante. Inmediatamente se levantó de la silla y se fue llorando, lo cierto es que la ex "hermanita" se sintió atacada y devolvió con munición gruesa.

Pero las declaraciones polémicas siguen estando y en un programa realizó una confesión muy dura respecto a Julieta Poggio a quien dejó de seguir en las redes sociales, al igual que Julieta a ella. Lo cierto es que todo era muy confuso hasta que la correntina sacó los trapitos al sol.

"Me dejó de seguir la dejé seguir porque no voy a ser fan de nadie", comenzó diciendo duramente. Además agregó que "Porque la verdad es que me vengo aguantando un montón de cosas. En su momento me quedé callada cuando salió el tema que me bajaba de laburos. Me quedé muda cuando lo contaron en LAM".

La dura acusación de Coti Romero a Julieta Poggio

Por su parte, expresó que Nacho Castañares su pareja y también amigo de Julieta la está apoyando en este momento: "Yo me venía bancando esto y lo hice por Nachito también. Pero él me entiende y me dice que tengo toda la razón". Además agregó que "Yo soy así de frontal posta. Por eso después la gente me odia, pero no soy la que se da de buenas vibras".