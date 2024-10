Marcela Tauro estalló de furia contra un famoso programa de Eltrece: "Cuando ellos sacaron a..."

Los Premios Martín Fierro de Cine 2024 se llevaron a cabo el pasado lunes 21 de octubre, y una de las grandes polémicas del evento fueron los discursos políticos de varios actores cuando subieron al escenario. En las redes sociales, algunos periodistas repudiaron esta actitud y de hecho, en Intrusos se vivió un particular episodio entre Marcela Tauro y Pampito, panelistas del programa, y Florencia de la V, conductora, cuando abordaron el tema.

Y es que de la V cuando estaba celebrando esta actitud de los artistas en la entrega, Tauro y Pampito la interrumpieron y no aprobaron lo que hicieron los actores.

Florencia de la V celebró la actitud de los actores que se pronunciaron en los Premios Martín Fierro de Cine 2024. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

En otros programas de televisión se habló sobre este tenso momento que se vivió en Intrusos y este miércoles, los protagonistas de esta situación rompieron el silencio en el ciclo de América TV. La conductora hizo referencia a que muchos programas habían hablado del ida y vuelta que ella tuvo con los panelistas por los discursos políticos en los Premios Martín Fierro de Cine. Y Marcela Tauro no se guardó nada y fue contra un conocido programa de Eltrece, Socios del Espectáculo.

"¡Ya que hablan de nosotros, voy a hablar de ellos, de todos!. Los que nos pusieron en pantalla, ¿por qué no hablan de la gente que ellos sacaron del aire? Por ejemplo, a compañeritas", empezó diciendo muy picante la periodista de espectáculos.

Esto fue lo que dijo Marcela Tauro en Intrusos sobre Socios del Espectáculo

Allí, Pablo Layus sumó filoso: "O de los temas que no se pueden hacer en el programa"

"¡Yo me divierto! ¡Pero estamos podridos! ¡No nos peleamos! Opinamos diferente con Flor, ahora yo no hago periodismo de periodistas. Y estoy hablando de colegas de espectáculos también, me molesta que 'Socios' ponga 'La pelea de Pampito con Tauro y que sé yo', cuando ellos sacaron a Virginia Gallardo yo no vine acá a decir '¿por qué la sacaron?' ¡Y al final nadie lo explicó! Bueno, ok, chau", lanzó contundentemente la panelista.