Baby Etchecopar desató su furia contra Norman Briski por el Martín Fierro: "Lo de Norman fue deplorable"

Los Martín Fierro de Cine dejaron mucha tela para cortar luego de los discursos que dieron actores, actrices y productores respecto a la universidad pública y también expresandose en contra de las decisiones que toma Javier Milei. La más fuerte y que causó enojo fue la desfinanciación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Norman Briski fue quien le pegó duramente al gobierno nacional y se expresó a favor de Gaza en el conflicto que mantienen con Israel: "Qué bueno que APTRA nos haya elegido. Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine, que no nos digan cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos, que nos dejen hacer cine y que nos dejen contar lo que queremos", comenzó.

Luego agregó: "La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Está en la (Casa) Rosada la ficción", sostuvo. Respecto al conflicto de Gaza-Israel, subrayó que "Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza".

Baby Etchecopar habló en Socios del Espectáculo respecto a los discursos políticos en esta primera edición de los Martín Fierro y sostuvo que "hay que ver si es un discurso político o es un discurso "K". Todos sabemos que dentro está la destitución y la frase "no queremos más a este presidente".

Respecto al discurso de Briski, Baby comentó que "me pareció deplorable lo de Norman Briski, de apoyar a los genocidas y extremistas, me parece que fue una porquería, lo que hizo y lo que dijo. Hay que ver si habló el actor o el señor mayor que no sabe lo que dice", cerró fuertemente.