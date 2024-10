La exsuegra de García Moritán lo prendió fuego con un fuerte audio: "En algún momento se darán cuenta quién es"

Roberto García Moritán sigue estando en el foco de la polémica tras su escandalosa separación con Carolina Pampita Ardohain. A este conflicto se le sumaron denuncias, la filtración de un video donde discute fuertemente con sus empleados y ahora un audio de su exsuegra y madre de Camila Velasco, María Eugenia Zorzenón.

El empresario y ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires no está teniendo buenos momentos desde que se separó de la modelo. En los últimos días se lo pudo ver sacando sus cosas de la casa que compartía con ella en bolsas de consorcio y hasta valijas.

Pero esto no es todo, ya que en las últimas horas salió a la luz un audio muy fuerte de María Eugenia Zorzenón, quien es la madre de Camila Velasco, expareja de García Moritán. En el programa de "A la Tarde" que se emite por América y es conducido por Karina Mazzocco hablaron al respecto y pusieron los dichos de María al aire.

"Todo lo que digan en todos los programas se quedan cortos con respecto a esa persona (Moritán). El problema es de quién lo pone en los puestos públicos, o sea la culpa sería en este caso de quien lo llevó a un puesto público", comenzó de manera picante Zorzenón.

El polémico audio de la exsuegra de Roberto García Moritán

Luego agregó: "Las personas no cambian fácilmente. Creo yo, con mis casi 70 años, que las personas se van agravando con el pasar de los años. Imagino que en algún momento se darán cuanta quién es, qué se yo". Además confesó que tiene preocupación de que a ella le pase algo.

"Camila está fuera del país. No descarto la posibilidad de que si me pasa algo, ustedes ya me conocen o que esta persona alguna me... ¿Me entendés?", confesó respecto a que tiene miedo de que podría llegar a hacer algo Moritán. Karina Mazzocco señaló que esta última frase es la más grave de todas, ya que Zorzenón señala que puede ser un peligro para ella y para Camila Velasco.