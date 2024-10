Las cuatro mujeres que serán las "Leading Ladies of Entertainment 2024"

La Academia Latina de la Grabación anunció a sus homenajeadas de Leading Ladies of Entertainment de 2024. El programa, creado hace ocho años, reconoce a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes significativos e inspirado a la siguiente generación de líderes.

Las homenajeadas de este año son:

Vivir Quintana, cantautora, activista social para los derechos de las mujeres en México

Diana Rodríguez, CEO y fundadora de Criteria Entertainment, firma de management y marketing musical, y Mercado Negro, agencia de management y sello boutique

Ana Rosa Santiago, vicepresidenta sénior de música latina y LatAm de Universal Music Publishing Group

Julieta Venegas, cantautora, ocho veces ganadora del Latin GRAMMY

Vivir Quintana, cantautora, activista social para los derechos de las mujeres en México

“Es un privilegio presentar a las homenajeadas de este año al reconocimiento Leading Ladies of Entertainment, un grupo excepcional de mujeres que se han distinguido por sus exitosas carreras, así como por su lucha continua por la equidad de género”, dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Nuestras homenajeadas son mucho más que un referente de excelencia se trata de un grupo que ha contribuido notablemente al empoderamiento y desarrollo de otras mujeres”.

El evento privado para celebrar el grupo de este año tendrá lugar en Miami el 11 de noviembre, durante la Semana Latin GRAMMY®, con Amazon Music como patrocinador. Además, Amazon Music hará su primera donación al Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY® para apoyar a los futuros creadores de música latina. Baptist Health South Florida y Espolón Tequila también se sumarán como Patrocinadores Oficiales de la celebración.

Julieta Venegas, cantautora, ocho veces ganadora del Latin GRAMMY

“Nuestra industria está impulsada por mujeres increíbles, tanto frente como detrás del micrófono, por lo que estamos muy emocionados de sumar esfuerzos con Leading Ladies of Entertainment para celebrar a las fantásticas homenajeadas de este año”, dijo Rocío Guerrero, directora de música, Latin/Iberia, de Amazon Music. “Fomentar el talento femenino en todas las etapas de sus carreras, y celebrar el impacto y el éxito de la música latina a nivel global, es extremadamente importante para nosotros para poder mantener una industria próspera. El Fondo de Becas de la Fundación Cultural Latin GRAMMY es una manera excelente para lograr este objetivo”.

Hacer aportes para retribuir lo recibido y crear oportunidades para futuras generaciones son unos de los principales pilares de esta iniciativa, y el programa de mentoría Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER vuelve a estrechar lazos con She Is The Music —organización internacional sin fines de lucro dedicada a aumentar el número de mujeres en la música. Este año, el programa colaborativo dirigido por la Fundación Cultural Latin GRAMMY será patrocinado por AARP.