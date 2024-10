Se reveló con quién Wanda Nara tuvo las mejores relaciones íntimas de su vida

En las últimas horas, Wanda Nara y L-Gante se cruzaron en las redes sociales con varias y fuertes indirectas. Y es que el cantante de cumbia 420, estuvo presente en el programa de Susana Giménez y afirmó que entre ellos pasaron cosas. Asimismo, el artista dio a entender que su vínculo está roto con una contundente frase.

"Entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas más grandes que yo", expresó el joven.

L-Gante asistió al programa de Susana Giménez el pasado domingo 13 de octubre. Créditos: Prensa Telefe.

Este lunes, LAM buscó la palabra de la modelo tras las declaraciones del cantante en el ciclo que conduce Susana por Telefe y uno de los comentarios más relevantes de la conductora de Bake Off famosos en aquella nota fue: "Hay muchas mentiras que no son verdad. Por ejemplo la 'del mejor se** de mi vida'. No es así. No soy una mina que tiene se** ocasional con alguien que no tiene nada, nunca lo hice en mi vida".

Cuando el clip finalizó, Ángel de Brito hizo un resumen de los dichos de Wanda Nara en la nota que le hicieron. "Varias cosas dijo Wanda. Que sí le molestó la actitud de L-Gante y 'La China' (María Eugenia Suárez), provocándola con ese video", empezó diciendo el conductor.

Esto fue lo que contaron en LAM sobre Wanda Nara

Y continuó: "Después dijo que se están reconciliando con Icardi (Mauro Icardi), lo dijo claramente, es la primera vez que lo escucho. Que son inestables todo el tiempo, que a veces están separados y a veces intentan reconciliarse".

"Y te desmintió lo del se**, lo del mejor se** de su vida con L-Gante", le dijo Ángel a Yanina Latorre. Sin embargo, la panelista no se quedó callada y se defendió.

"¿Vos pensás que me lo voy a inventar?", lanzó la "angelita". Y Fernanda Iglesias la apoyó: "Si se está reconciliando con Mauro, no va a decir eso".