El profundo dolor de Eva Bargiela y su familia tras la muerte de su mamá

Eva Bargiela y toda su familia viven un momento muy complicado tras el fallecimiento de su mamá. Guadalupe, hermana de Eva, le dedicó unas hermosas palabras para despedirla y emocionó a sus seguidores. Por el momento no se sabe la causa de la muerte, días atrás visitaron el norte del país.

"Ayer se fue mi mamá. El amor, mensajes y abrazos de sus compas de laburo, me dicen que fue una hermosa persona. Hoy el mundo es un poquito más injusto", comenzó el triste escrito la hermana de Eva ante la pérdida irreparable de su mamá. Por el momento la modelo no se ha expresado en las redes.

Luego, Guadalupe en su texto agregó: "Comparto un texto que escribí ayer, sin saber que iba a pasar. La nombro siempre en presente, porque así lo está en nosotras y en cada une que acompañó. ¡Gracias mami, algún día quiero ser como vos!", confesó la hermana de Eva.

Guadalupe junto a su mamá. Foto: Instagram/ @guadabargiela

"Mi mamá es la que me banca la cabeza cuando me peleo con alguien, cuando tengo quilombos políticos, cuando me angustio y me quedo en su casa como si volviera a tener 15 años. es la que me banca las veces que la pifio y con quien conecto desde mi militancia, cuando me corrige una idea de jornada o proyecto", compartió Guadalupe.

Eva Bargiela junto a su mamá. Captura de pantalla Instagram/ @evabargiela

En el final del mensaje, expresó: "Gracias mamá porque con tu ejemplo me enseñás a moverme en la vida. Gracias mamá porque militás el anti capacitismo como yo, antes que yo, sin hablar de convenciones. Gracias mamá por enseñarme a defenderme a mí, a otres, los derechos e injusticias. ¡Gracias mamá, (y hasta siempre) algún día conseguiremos esa Patria justa!", finalizó.